Thể hiện bản lĩnh chính trị, kỹ năng tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống

Từ 29 bài dự thi ở vòng sơ khảo, Ban Giám khảo chọn 11 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết.

Tại hội thi, các thí sinh thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi trực tiếp, tập trung vào các nội dung: công tác xây dựng Đảng, chuyển đổi số, an sinh xã hội, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vận dụng nghị quyết vào thực tiễn và các giải pháp phát triển địa phương trong giai đoạn mới.

Các phần thi được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn cơ sở, thể hiện bản lĩnh chính trị, kỹ năng tuyên truyền miệng và khả năng cụ thể hóa nghị quyết vào đời sống nhân dân. Qua đó, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, niềm tin và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên phường Bình Tây.

Thí sinh trình bày phần dự thi

Trước đó, hưởng ứng kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã triển khai hội thi cấp thành phố. Thời gian qua, nhiều địa phương và đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn TPHCM tổ chức hội thi với tinh thần nghiêm túc, bài bản, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố thời gian qua đã góp phần tạo đợt sinh hoạt chính trị có sức lan tỏa lớn. Qua đó, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở; đồng thời đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 vào thực tiễn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gần dân.

