Phường Hiệp Bình: Nhiều chương trình phúc lợi trong Tháng Công nhân

Sáng 9-5, Công đoàn phường Hiệp Bình (TPHCM) tổ chức khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 18 - năm 2026, với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Người lao động mua sắm tại các gian hàng phúc lợi

Tại chương trình, Công đoàn phường Hiệp Bình đã phát động Tháng Công nhân năm 2026 và phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” trong toàn thể đoàn viên, người lao động.

Tháng Công nhân năm nay, phường đề ra các chỉ tiêu: 100% công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động hưởng ứng; chăm lo ít nhất 200 lượt người lao động; phát triển mới đoàn viên; tổ chức đối thoại, nâng cao chất lượng quan hệ lao động và đẩy mạnh tuyên truyền, an toàn vệ sinh lao động.

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TPHCM Lê Thị Kim Thúy và Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Vũ Anh Tuấn tham quan các gian hàng phúc lợi công đoàn

Dịp này, Công đoàn phường cùng 11 doanh nghiệp, đơn vị ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên giai đoạn 2026-2030, với nhiều chính sách ưu đãi về hàng hóa, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tài chính cho đoàn viên, người lao động.

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn phường tổ chức hoạt động “Cảm ơn người lao động”, trao tặng 200 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tiếp nhận và trao hỗ trợ từ các đơn vị đồng hành với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Người lao động được tư vấn pháp luật miễn phí

Ngay sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động hưởng ứng đã được triển khai như: gian hàng phúc lợi đoàn viên với mức ưu đãi từ 5-30%; tư vấn pháp luật lao động; hỗ trợ tài chính vi mô; khám, tư vấn sức khỏe; cắt tóc miễn phí… thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

THU HƯỜNG