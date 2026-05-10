Nhiều hoạt động ý nghĩa tại lễ phát động Tháng Công nhân

Sáng 10-5, nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM đồng loạt tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tuần lễ Thanh niên công nhân năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đoàn viên, người lao động; đồng thời lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường làm việc an toàn, xanh và nhân văn.

Tại phường An Phú, lễ phát động diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều mục tiêu hướng đến nâng cao đời sống và điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Phường An Phú ra mắt 5 đội hình công đoàn viên trong Tháng Công nhân

Phường An Phú phấn đấu có từ 10% đoàn viên, người lao động có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; trong đó ít nhất 25% sáng kiến được ứng dụng thực tế nhằm nâng cao năng suất lao động gắn với phát triển khoa học công nghệ tại đơn vị.

Đại diện các ban, ngành TPHCM trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Phường cũng tăng cường kiểm tra, rà soát nguy cơ mất an toàn lao động; tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý tình huống cho công nhân; đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy; đồng thời duy trì các hoạt động đối thoại, thăm hỏi công nhân khó khăn, tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo và tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”.

Dịp này, phường An Phú ra mắt 5 đội hình công đoàn viên ra quân Tháng Công nhân gồm: Giao thông xanh, Khuôn viên xanh, Văn minh đô thị, An toàn vệ sinh lao động và Chăm lo đời sống công đoàn viên. Ban tổ chức cũng trao bảng tượng trưng các công trình chăm lo với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng, gồm gian hàng giá gốc, siêu hội gia đình, quà tặng công đoàn viên; đồng thời trao 20 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

* Tại phường Phú Lợi, chương trình hưởng ứng Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tuần lễ Thanh niên công nhân năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động an sinh thiết thực.

Tại Công viên phường Phú Lợi, lễ phát động Tháng Công nhân cũng diễn ra sôi nổi

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 50 phần quà cho thanh niên công nhân, người lao động khó khăn; hỗ trợ xe đạp điện và quà cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Công đoàn phường ra mắt Nghiệp đoàn vé số với 10 thành viên nhằm tập hợp, chăm lo lực lượng lao động tự do.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động đồng hành được triển khai như khám sức khỏe miễn phí, phiên chợ nghĩa tình, gian hàng phúc lợi đoàn viên và phục vụ 350 suất ăn sáng miễn phí cho công nhân.

Ban tổ chức trao quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn

* Cùng ngày, tại Công viên Nguyễn Du, phường Thủ Dầu Một cũng phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, phường triển khai nhiều hoạt động như “San sẻ yêu thương – Nghĩa tình Đất Thủ”, khám mắt, tư vấn sức khỏe, giới thiệu việc làm, cắt tóc miễn phí, “Phiên chợ 0 đồng”, gian hàng bình ổn giá, “Cà phê sáng cùng người lao động” và “Góc cà phê đối thoại”.

Người dân địa phương, công nhân lao động nhận quà tại "Phiên chợ 0 đồng"

Ngay sau lễ phát động, “Phiên chợ 0 đồng” đã trao 300 phần quà nhu yếu phẩm cho công nhân khó khăn với tổng trị giá gần 150 triệu đồng. Các hoạt động khám mắt miễn phí, hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng, giới thiệu việc làm cũng thu hút đông đảo công nhân tham gia.

Khám mắt miễn phí cho người dân

Trước đó, Công đoàn phường Thủ Dầu Một còn tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” trong hành trình “San sẻ yêu thương – Nghĩa tình Đất Thủ” lần thứ 13, trao tặng 1.000 phần bánh canh thịt cùng nước mát thảo mộc đến công nhân, người lao động trên địa bàn.

TÂM TRANG