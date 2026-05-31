Xã hội

Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cá chết ở hồ Trị An

SGGPO

Chiều 31-5, lãnh đạo UBND xã Trị An, TP Đồng Nai cho biết, đã huy động lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vớt cá chết ở khu vực hồ Trị An.

Cá nuôi trong hồ Trị An bị chết, được vớt lên bờ. Ảnh: CTV
Cá nuôi trong hồ Trị An bị chết, được vớt lên bờ. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, trong những ngày vừa qua có khoảng 200 tấn cá lồng bè do người dân nuôi trong hồ Trị An bị chết, chủ yếu là cá chép, cá mè.

Cùng với việc hỗ trợ người dân, UBND phường Trị An cũng báo cáo Sở NN-MT TP Đồng Nai cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường để làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt, đồng thời kiến nghị UBND TP Đồng Nai có giải pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

710755193_1513930720743857_8458879362485110446_n.jpg
Cá chết được khẩn trương vớt lên bờ. Ảnh: CTV

Theo một số người nuôi cá, các năm trước đã ghi nhận tình trạng cá chết thời điểm mưa lớn do mật độ nuôi dày làm giảm lượng oxy, nhưng số lượng không nhiều. Riêng năm nay, số lượng cá chết dồn dập với số lượng lớn, chưa rõ nguyên nhân. Hiện, các hộ dân đang rao bán lượng cá còn sống để giảm thiểu thiệt hại.

Tin liên quan
XUÂN TRUNG

Từ khóa

UBND phường Trị An Hồ Trị An UBND TP Đồng Nai Cá mè Cá chép Vớt Lên bờ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn