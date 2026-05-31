Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cá chết ở hồ Trị An

Chiều 31-5, lãnh đạo UBND xã Trị An, TP Đồng Nai cho biết, đã huy động lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vớt cá chết ở khu vực hồ Trị An.

Cá nuôi trong hồ Trị An bị chết, được vớt lên bờ. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, trong những ngày vừa qua có khoảng 200 tấn cá lồng bè do người dân nuôi trong hồ Trị An bị chết, chủ yếu là cá chép, cá mè.

Cùng với việc hỗ trợ người dân, UBND phường Trị An cũng báo cáo Sở NN-MT TP Đồng Nai cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường để làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt, đồng thời kiến nghị UBND TP Đồng Nai có giải pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Cá chết được khẩn trương vớt lên bờ. Ảnh: CTV

Theo một số người nuôi cá, các năm trước đã ghi nhận tình trạng cá chết thời điểm mưa lớn do mật độ nuôi dày làm giảm lượng oxy, nhưng số lượng không nhiều. Riêng năm nay, số lượng cá chết dồn dập với số lượng lớn, chưa rõ nguyên nhân. Hiện, các hộ dân đang rao bán lượng cá còn sống để giảm thiểu thiệt hại.

XUÂN TRUNG