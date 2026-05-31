Làm rõ nguyên nhân đập ngăn mặn An Mỹ bị lún

Sau hơn 11 tháng đưa vào khai thác, đập ngăn mặn An Mỹ trị giá 80 tỷ đồng trên sông La Tinh (xã An Lương, tỉnh Gia Lai) xuất hiện tình trạng lún vượt ngưỡng thiết kế tại một số hạng mục.

Ngày 31-5, Sở NN-MT tỉnh Gia Lai đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, rà soát hiện tượng lún tại đập ngăn mặn An Mỹ có tổng vốn đầu tư 80 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách).

Theo kết quả kiểm tra, tại các khối 1 và 2 của đập (gồm các khoang số 1, 2 và 3) có độ lún thực tế khoảng 1,7cm, thấp hơn mức lún tính toán theo thiết kế từ 4,72 - 4,75cm. Riêng khối 3 bị lún vượt ngưỡng thiết kế cho phép 8cm, xuất hiện tình trạng tách khe lún với khối 2 và có dấu hiệu nghiêng về phía phải đập.

Đập ngăn mặn An Mỹ mới đưa vào khai thác gần 1 năm. Ảnh: AN NHIÊN

Hiện, công trình vẫn vận hành bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu nứt kết cấu, hệ thống thiết bị và cửa van hoạt động ổn định. Tuy nhiên, cao trình đỉnh cửa van khoang số 5 chỉ còn 1,14 - 1,17m, thấp hơn mực nước tưới thiết kế, làm giảm hiệu quả dâng nước phục vụ sản xuất.

Theo Sở NN-MT Gia Lai, nguyên nhân lún chưa được xác định. Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định có thể do sức chịu tải của nền địa chất tại khu vực khối 3 thay đổi cục bộ so với kết quả khảo sát thiết kế, dẫn đến sai lệch trong tính toán độ lún.

Sở NN-MT Gia Lai đang yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế và giám sát thi công đánh giá lại địa chất nền, khả năng chịu lực của nền móng và kết cấu công trình, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục trước ngày 25-6-2026. Nhà thầu thi công phải tự bỏ kinh phí khắc phục các hạng mục bị ảnh hưởng.

Trường hợp công trình xuất hiện dấu hiệu hư hỏng hoặc diễn biến bất thường, Sở NN-MT tỉnh sẽ báo cáo UBND tỉnh thuê đơn vị kiểm định độc lập để đánh giá chất lượng công trình và làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Dự án đập ngăn mặn An Mỹ do UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định trước đây (nay là tỉnh Gia Lai) làm chủ đầu tư; Công ty CP tư vấn xây dựng thủy lợi II thiết kế, giám sát thi công; Công ty CP tư vấn xây dựng thủy lợi 3 thẩm tra... Dự án khởi công tháng 6-2023, đưa vào khai thác từ ngày 25-6-2025, vẫn còn hạn bảo hành đến ngày 25-6-2027.

NGỌC OAI