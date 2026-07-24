Hỗ trợ người khuyết tật làm thủ tục hành chính tại nhà

Chiều 24-7, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Phước (TPHCM) đã đến tận nhà bà Hoàng Thị Lan (khu phố Phước Sơn) để hỗ trợ thực hiện thủ tục chứng thực văn bản ủy quyền vay vốn ngân hàng.

Hỗ trợ thực hiện thủ tục chứng thực văn bản ủy quyền vay vốn ngân hàng tại nhà. Ảnh: THÀNH HUY

Bà Lan năm nay ngoài 60 tuổi, bị khuyết tật ở chân, không thể tự đi lại. Để giúp bà nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ vay vốn làm kinh tế gia đình, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công đã trực tiếp đến tận nhà hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ, hỗ trợ điểm chỉ và hoàn tất thủ tục chứng thực theo đúng quy định.

Đại diện UBND phường Tân Phước cho biết, đối với các trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật, người ốm đau hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, địa phương sẽ phân công cán bộ đến nhà để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính, xây dựng chính quyền gần dân, lấy người dân làm trung tâm phục vụ; thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong việc đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân.

THÀNH HUY