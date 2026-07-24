Phường Phước Thắng ra mắt Câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu quân nhân làm kinh tế

Ngày 24-7, Câu lạc bộ (CLB) Cựu chiến binh - Cựu quân nhân làm kinh tế phường Phước Thắng (thuộc Hội doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM) tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban chủ nhiệmm CLB nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. Ảnh: THÀNH HUY

CLB được thành lập nhằm tập hợp các cựu chiến binh, cựu quân nhân có nhu cầu sản xuất, kinh doanh để liên kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế; chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng khoa học - kỹ thuật; tiếp cận nguồn vốn, góp phần nâng cao thu nhập và thực hiện hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

CLB phấn đấu trong nhiệm kỳ sẽ kết nạp từ 60-100 thành viên; giảm trên 50% số hộ nghèo là thành viên của CLB và không để tái nghèo; xây dựng mỗi năm có từ 3-5 mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu; phát triển quỹ nội bộ bình quân từ 3-5 triệu đồng/thành viên để hỗ trợ sản xuất, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Ông Đào Quốc Tuấn, Chủ nhiệm CLB CCB-CQN làm kinh tế Phước Thắng trao quà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THÀNH HUY

Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm CLB gồm 9 thành viên. Ông Đào Quốc Tuấn, Giám đốc Doanh nghiệp Tứ Hải, được bầu giữ chức chủ nhiệm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đào Quốc Tuấn cho biết Ban Chủ nhiệm sẽ tập trung triển khai các mục tiêu Nghị quyết Đại hội, xây dựng CLB trở thành cầu nối hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Dịp này, CLB CCB làm kinh tế Phước Thắng trao tặng 19 suất quà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

THÀNH HUY