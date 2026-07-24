Xã hội

Lãnh đạo TPHCM tri ân người có công

SGGPO

Ngày 24-7, đoàn công tác của UBND TPHCM do đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tri ân các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

công vinh .JPG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh thăm, trò chuyện với thân nhân liệt sĩ

Đoàn đã đến thăm bà Nguyễn Thị Bé, vợ liệt sĩ (xã Phước Hải); bà Châu Thị Út, vợ liệt sĩ (xã Long Hải) và bà Nguyễn Thị Thảo, thương binh hạng 2/4 (xã Long Điền).

công vinh 1.JPG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh tặng quà cho bà Châu Thị Út, vợ liệt sĩ (xã Long Hải)

Tại các điểm đến thăm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước và chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.

Công vinh 3.JPG
Đồng chí Nguyễn Công Vinh tặng quà cho ﻿thương binh Nguyễn Thị Thảo (xã Long Điền)

*Cùng ngày, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Pha đã tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo địa phương cùng đông đảo thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

IMG_2690.jpeg
Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại xã Châu Pha

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; tri ân hơn 500 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách và người có công trên địa bàn.

_DSC8893.jpeg
Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại xã Châu Pha
_DSC8900.jpeg
Các cựu chiến binh dự Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại xã Châu Pha
Tin liên quan
TRÚC GIANG

Từ khóa

thương binh Nguyễn Công Vinh vợ liệt sĩ Long Điền Phước Hải Long Hải châu pha

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn