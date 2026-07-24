Lãnh đạo TPHCM tri ân người có công

Đoàn đã đến thăm bà Nguyễn Thị Bé, vợ liệt sĩ (xã Phước Hải); bà Châu Thị Út, vợ liệt sĩ (xã Long Hải) và bà Nguyễn Thị Thảo, thương binh hạng 2/4 (xã Long Điền).
Tại các điểm đến thăm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước và chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.
*Cùng ngày, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Pha đã tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo địa phương cùng đông đảo thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; tri ân hơn 500 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách và người có công trên địa bàn.