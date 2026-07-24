Lãnh đạo TPHCM tri ân người có công

Ngày 24-7, đoàn công tác của UBND TPHCM do đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tri ân các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh thăm, trò chuyện với thân nhân liệt sĩ

Đoàn đã đến thăm bà Nguyễn Thị Bé, vợ liệt sĩ (xã Phước Hải); bà Châu Thị Út, vợ liệt sĩ (xã Long Hải) và bà Nguyễn Thị Thảo, thương binh hạng 2/4 (xã Long Điền).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh tặng quà cho bà Châu Thị Út, vợ liệt sĩ (xã Long Hải)

Tại các điểm đến thăm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước và chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh tặng quà cho ﻿thương binh Nguyễn Thị Thảo (xã Long Điền)

*Cùng ngày, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Pha đã tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo địa phương cùng đông đảo thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại xã Châu Pha

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; tri ân hơn 500 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách và người có công trên địa bàn.

Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại xã Châu Pha

Các cựu chiến binh dự Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại xã Châu Pha

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