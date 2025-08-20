Tại tọa đàm “Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức ngày 20-8 tại Hà Nội, nhiều giải pháp được đưa ra nhằm hỗ trợ thanh niên khuyết tật.

Tại tọa đàm, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Nguyễn Phan Huy Khôi cho biết, thời gian qua, trung tâm đã phối hợp triển khai các khóa đào tạo miễn phí về trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, thương mại điện tử. Chỉ trong vòng 3 tháng, có trên 10.000 người được đào tạo, trong đó nhiều thanh niên khuyết tật.

Hiện trung tâm đang nghiên cứu các chương trình đào tạo đặc thù phù hợp với khả năng và nhu cầu của thanh niên khuyết tật, hỗ trợ xây dựng kênh kinh doanh online, kết nối với ngân hàng, phát triển mô hình affiliate marketing (tiếp thị sản phẩm), mở ra nhiều cơ hội để các bạn chủ động tạo thu nhập và khẳng định giá trị bản thân.

Tại tọa đàm, nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm hỗ trợ thanh niên khuyết tật gỡ bỏ những rào cản về tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, kiến thức, định kiến xã hội. Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam cho rằng, công nghệ chính là lời giải cho bài toán thu hẹp khoảng cách về thông tin và cơ hội.

Các nền tảng xã hội có thể giúp các bạn trẻ khuyết tật xây dựng thương hiệu cá nhân, quảng bá sản phẩm và kết nối trực tiếp với khách hàng mà không bị giới hạn bởi không gian địa lý hay rào cản thể chất. TikTok sẵn sàng phối hợp với các đơn vị để xây dựng các chương trình đào tạo, giúp thanh niên khuyết tật khai thác tối đa tiềm năng của nền tảng số để khởi nghiệp.

Bà Đinh Thị Thụy, Trưởng Phòng Người khuyết tật (Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế), cho biết, hiện người khuyết tật khởi nghiệp được vay tối đa 100 triệu đồng, cơ sở sản xuất kinh doanh được 2 tỷ đồng theo Nghị định 74/2019/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Hiện nghị định này đang được sửa đổi, nếu được Chính phủ phê duyệt, hạn mức sẽ tăng gấp đôi cho cá nhân (200 triệu đồng) và gấp 5 lần cho cơ sở (10 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, người khuyết tật đi làm vẫn giữ nguyên trợ cấp xã hội, không bị cắt. Nhà nước cũng đã bao phủ bảo hiểm y tế cho người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, đồng thời đang nghiên cứu mở rộng cho nhóm nhẹ để giảm chi phí cho doanh nghiệp tuyển dụng…

