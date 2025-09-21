Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tái xuất với vai nữ chính

Sau thành công của " Nụ hôn bạc tỷ" , hoa hậu Đoàn Thiên Ân sẽ trở lại màn ảnh rộng khi có cơ hội thứ 2 đảm nhận vai nữ chính trong " Thơ tình gởi ma sơ" .

Ngày 21-9, dự án phim điện ảnh Thơ tình gởi ma sơ chính thức khai máy với sự góp mặt của dàn diễn viên: Đoàn Thiên Ân, NSND Lê Khanh, Thanh Sơn, Huỳnh Phương, Nguyên Thảo, Lâm Vỹ Dạ...

Ê-kíp đoàn phim Thơ tình gửi ma sơ tại buổi khai máy sáng 21-9. Ảnh: ĐPCC

Tại sự kiện, hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ, cô hồi hộp đến mức khó ngủ trước ngày khai máy hôm nay. Đảm nhiệm vai diễn cùng tên Thiên Ân, cô đã đặt để rất nhiều tâm tư tình cảm cho nhân vật vì có nhiều đồng cảm với bản thân.

Cô hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy nhiều góc nhìn khác về vai diễn lần này và dành tình yêu cho dự án.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân có vai chính điện ảnh thứ 2. Ảnh: ĐPCC

Một bạn diễn đặc biệt của Thiên Ân trong phim – diễn viên Thanh Sơn, người đang gây sốt với bộ phim Tử chiến trên không cũng chia sẻ, anh cảm thấy hứng thú bởi sự khác biệt ngay từ cái tên của bộ phim.

“Đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy yêu thích một dự án lãng mạn như Thơ tình gởi ma sơ. Hy vọng bộ phim sẽ có thể mang hết tất cả những tinh thần lãng mạn đó để chạm đến khán giả và chạm đến những người đang yêu”, nam diễn viên chia sẻ.

Tác phẩm sẽ được cặp đôi đạo diễn Lê Thiện Viễn và nhà sản xuất Lý Minh Thắng thực hiện. Phim thuộc thể loại tình cảm, hài hước với chủ đề khác biệt, hứa hẹn mang đến một làn gió mới với khán giả.

Theo tiết lộ, bộ phim là câu chuyện tình yêu thơ mộng với nhiều cảm xúc của cô ca viên trong ca đoàn nhà thờ tại một vùng quê duyên hải miền Trung.

Thơ tình gởi ma sơ dự kiến sẽ được ghi hình tại 3 bối cảnh là Phú Yên, Bình Định và Ninh Thuận trong thời gian khoảng 30 ngày. Ê-kíp cho biết, phim sẽ khai thác những khung cảnh mới mẻ chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Phim dự kiến ra mắt khán giả trong năm 2026.

HẢI DUY