Phim linh dị “Heo 5 móng” ra rạp dịp lễ 30-4

Tác phẩm linh dị tiếp theo của đạo diễn Lưu Thành Luân – “Heo 5 móng” – xác nhận sẽ ra mắt dịp lễ 30-4, gia nhập đường đua phim Việt mùa lễ.

Những hình ảnh đầu tiên tác phẩm Heo 5 móng. Video: ĐPCC

Ê-kíp vừa giới thiệu teaser poster với hình tượng một phụ nữ trong trang phục truyền thống Khmer, được tiết lộ tên Sa nhưng chưa công bố thân thế. Đoạn first look dài khoảng 1 phút gợi mở bầu không khí Nam bộ cùng các chất liệu văn hóa – tín ngưỡng như nghi lễ Múa bóng rỗi, điệu múa Apsara của người Khmer và điệu múa Chằn (Dặm) thường xuất hiện trong các vở kịch hát Dù kê.

Poster đầu tiên của bộ phim được ê-kíp hé lộ. Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Lưu Thành Luân cho biết, bên cạnh câu chuyện huyền bí xoay quanh truyền thuyết, phim còn đặt trọng tâm vào những góc khuất lòng người, nơi niềm tin bị lợi dụng và những sai trái được che đậy.

Những hình ảnh về các yếu tố văn hóa truyền thống được tái hiện trong phim. Ảnh: ĐPCC

First look cũng hé lộ nam chính do Võ Tấn Phát thủ vai, hóa thân một nhà sáng tạo nội dung, từ đó bị cuốn vào chuỗi biến cố liên quan truyền thuyết linh dị “heo năm móng”.

Phim dự kiến ra rạp dịp 30-4 năm nay.

Võ Tấn Phát đảm nhận vai nam chính trong phim. Ảnh: ĐPCC

Trước đó, các phim Việt “Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng”, “Đại tiệc trăng máu 8” và “Anh Hùng” cũng công bố ra mắt cùng thời điểm.

Heo 5 móng là một trong những câu chuyện truyền miệng bí ẩn trong dân gian. Theo lời kể của người Khmer, vào đầu thập niên 1990, một con heo cái có 5 móng được đưa đến Chùa Dơi vì dân làng không ai dám nuôi hoặc giết thịt con vật bị xem là “kỳ lạ” này. Trong quan niệm của người Khmer, heo năm móng được ví như bàn tay năm ngón của con người, được cho là có linh tính hoặc mang theo “oán lệnh” của người chết oan; là “thân heo” nhưng vướng “nghiệp người”. Vì sự kính nhường, con heo cái sống trong Chùa Dơi được đặt tên là “Cô Năm Hợi”.

HẢI DUY