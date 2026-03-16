Vừa ra mắt, "Quỷ nhập tràng 2" có doanh thu ấn tượng

"Quỷ nhập tràng 2" có màn chào sân với doanh thu ấn tượng ngay trong tuần đầu ra mắt, soán ngôi số 1 phòng vé của phim " Tài" .

Sau tuần khởi chiếu chính thức đầu tiên, Quỷ nhập tràng 2 đã bán ra khoảng 900.000 vé, đạt doanh thu 70 tỷ đồng - một con số mở màn áp đảo.

Tổng doanh thu của "Quỷ nhập tràng 2" tính đến sáng 16-3. Nguồn: Box Office Vietnam

Số liệu từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam cho thấy, tác phẩm của đạo diễn Pom Nguyễn ngay sau khi ra mắt đã được các cụm rạp đẩy số lượng suất chiếu lên cao nhất, trung bình hơn 3.000 suất/ngày, có thời điểm lên gần 4.000 suất.

Trước đó, phim có lượng vé đặt trước khá cao, đạt 6,4 tỷ đồng với hơn 90.000 vé bán ra.

Sau đó, phim đạt nhiều thành tích tốt: 200.000 vé bán ra sau ngày đầu chiếu sớm với doanh thu hơn 14 tỷ đồng, đạt 1 triệu USD (khoảng 25 tỷ đồng) trong ngày khởi chiếu chính thức đầu tiên...

Tính đến 10 giờ 30 phút sáng 16-3, phim đạt tổng doanh thu gần 72 tỷ đồng.

Phim được đông đảo khán giả đón nhận. Ảnh: ĐPCC

Quỷ nhập tràng 2 là tiền truyện của nhân vật Minh Như, trở về xưởng nhuộm gia đình sau nhiều năm bị xua đuổi. Tại đây, cô phải đối mặt với những hiện tượng ma quái cùng sự thật tàn khốc về cái chết của mẹ và giao ước đẫm máu năm xưa.

Phim thu hút khán giả bởi nhiều cảnh hù dọa liên tục với cường độ cao và màn hóa thân khá tròn trịa của dàn diễn viên.

Sức hút của Quỷ nhập tràng 2 cũng đẩy phim Tài khỏi vị trí top 1 phòng vé. Tính đến hiện tại, ở tuần công chiếu thứ 2, bộ phim của đạo diễn Mai Tài Phến và nhà sản xuất Mỹ Tâm có tổng doanh thu gần 92 tỷ đồng.

Ngoài Quỷ nhập tràng 2, phim Tài còn chịu sức ép của bộ phim hoạt hình Cú nhảy kỳ diệu. Trong tuần đầu ra mắt, Cú nhảy kỳ diệu có doanh thu ấn tượng, hiện đạt tổng gần 24 tỷ đồng.

Trong top 5 doanh thu phòng vé cũng có sự góp mặt của 2 bộ phim Việt khác. Thỏ ơi!! vẫn giữ được sức nóng nhất định, hiện cán mốc tổng doanh thu khoảng 446 tỷ đồng. Cảm ơn người đã thức cùng tôi cho thấy sự bền bỉ khi đạt hơn 42 tỷ đồng.

Phim hoạt hình "Cú nhảy kỳ diệu" cũng được đông đảo khán giả đón nhận. Ảnh: ĐPCC

Tuần này, phòng vé Việt hứa hẹn nối dài sự sôi động. Ngoài phim Việt mới ra rạp là Bus - Chuyến xe một chiều, có hàng loạt phim ngoại nhập được chờ đón sẽ ra mắt như: Tứ hổ đại náo, Thoát khỏi tận thế, Tiếng thét 7, Đếm ngày xa mẹ, La tiểu hắc chiến ký 2...

HẢI DUY