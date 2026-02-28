Bà con làng chài xem miễn phí phim "Báu vật trời cho"

Đoàn phim " Báu vật trời cho" vừa tổ chức buổi chiếu miễn phí cho người dân tại bối cảnh đoàn phim ghi hình.

Sự kiện được tổ chức vào tối 27-2 tại xã Liên Hương, Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận trước đây). Đây là nơi từng ghi hình nhiều phân đoạn quan trọng của tác phẩm, gắn liền với những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình sáng tạo của ê-kíp.

Hàng trăm người dân xã Liên Hương đã có mặt tham gia buổi chiếu tri ân. Ảnh: ĐPCC

Buổi chiếu như một lời cảm ơn, thể hiện lòng tri ân chân thành tới người dân, chính quyền địa phương đã đồng hành, hỗ trợ đoàn phim trong suốt quá trình thực hiện tác phẩm.

Trong không khí ấm áp và đầy cảm xúc, đạo diễn Lê Thanh Sơn cùng các diễn viên: Trung Dân, Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Khuyến Dương, Tạ Lâm, bé Mì Gói… đã có mặt và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo khán giả địa phương.

Nhiều người dân đã có mặt từ sớm để giao lưu, trò chuyện và chia sẻ cảm xúc sau khi thưởng thức bộ phim.

Không gian buổi chiếu trở nên đặc biệt khi những hình ảnh quen thuộc của làng chài Liên Hương xuất hiện trên màn ảnh rộng, mang đến cảm giác gần gũi cho người xem.

Những bối cảnh đời thường, cảnh biển thơ mộng cùng nhịp sống bình dị của người dân được tái hiện chân thực đã khiến khán giả địa phương xúc động khi thấy quê hương mình hiện diện trong một tác phẩm điện ảnh.

Đại diện lãnh đạo xã Liên Hương đánh giá cao khi phim Báu vật trời cho đã quảng bá và thúc đẩy du lịch địa phương. Nhiều người dân nhận xét bộ phim "nâng cảnh đẹp của quê hương lên một tầm cao mới".

Tính đến sáng 28-2, theo Box Office Vietnam, phim hiện đạt tổng doanh thu 79 tỷ đồng sau hơn 10 ngày công chiếu.

>>> Một số hình ảnh tại suất chiếu giao lưu đặc biệt:

Tuấn Trần dù ngồi xe lăn vẫn nhiệt tình đến giao lưu cùng người dân. Ảnh: ĐPCC

Phương Anh Đào chụp hình chung cùng khán giả. Ảnh: ĐPCC

HẢI DUY