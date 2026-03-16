Oscar 2026: One Battle After Another thắng vang dội

Cuối cùng cuộc đua giữa One Battle After Another và Sinners tại Oscar 2026 đã ngã ngũ khi hạng mục quan trọng Phim hay nhất chiến thắng đã gọi tên One Battle After Another .

Lễ trao giải Oscar 2026 diễn ra tối 15-3 (giờ địa phương), tức sáng 16-3 giờ Việt Nam, được trực tiếp từ Nhà hát Dolby ở Hollywood (Los Angeles, Mỹ).

Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh đã mang đến một lễ trao giải đầy màu sắc, nhiều điểm nhấn. Conan O'Brien - người đảm nhận vai trò dẫn dắt lễ trao giải Oscar 2026 gọi đây là kỳ trao giải “mang đậm tính sử thi”.

One Battle After Another khép lại đêm trao giải với chiến thắng hạng mục Phim hay nhất. Ảnh: Getty Images

One Battle After Another đã có một đêm đại thắng khi ra về với tổng cộng 6 giải thưởng.

Ở giây phút xướng tên cuối cùng cho hạng mục quan trọng nhất - Phim hay nhất, tác phẩm này đã vượt qua 9 đề cử khác để được vinh danh, khép lại một đêm trao giải rực rỡ.

Trước đó, ngay từ những hạng mục đầu tiên của lễ trao giải, bộ phim của đạo diễn Paul Thomas Anderson đã được gọi tên ở hạng mục lần đầu xuất hiện tại Oscar - Thành tựu trong công tác tuyển chọn diễn viên.

Cassandra Kulukundis nhận giải Thành tựu casting với One Battle After Another. Ảnh: Reuters

Điều thú vị ở chỗ, tại lễ trao giải năm nay, cuộc đua giữa One Battle After Another và Sinners - hai ứng viên nhiều đề cử Oscar nhất càng trở nên hấp dẫn hơn bởi ngay sau giải Kịch bản xuất sắc cho One Battle After Another thì Sinners lập tức được xướng tên hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Đây cũng là giải Oscar đầu tiên cho cả Paul Thomas Anderson và Ryan Coogler, những người đồng thời đảm nhận cả vai trò đạo diễn kiêm biên kịch.

Paul Thomas Anderson nhận giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc. Ảnh: Getty Images

Ryan Coogler nhận giải Kịch bản gốc xuất sắc. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, không nằm ngoài dự đoán khi ở phần cuối lễ trao giải, Paul Thomas Anderson vượt qua Ryan Coogler để chiến thắng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.

Khi One Battle After Another thắng giải Dựng phim xuất sắc, Sinner cũng không chịu kém cạnh với giải Quay phim xuất sắc. Đáng chú ý, Autumn Durald Arkapaw trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên nhận được đề cử và giành chiến thắng trong hạng mục Quay phim xuất sắc với Sinners.

Michael B. Jordan thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chiến thắng đã gọi tên Michael B. Jordan (Sinners) sau khi vượt qua đàn anh Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) và nhiều tên tuổi đình đám khác ở hạng mục này.

Cuối cùng, One Battle After Another ra về với tổng cộng 6 giải thưởng trên tổng số 13 đề cử, kế đến là Sinners cũng có 4 giải quan trọng trên tổng số 16 đề cử.

Jessie Buckley thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ảnh: Getty Images

Trong các hạng mục cá nhân quan trọng, đúng như dự đoán trước đó, Jessie Buckley (Hamnet) đã có tượng vàng Oscar ngay trong lần đầu được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Ở hạng mục Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất không nằm ngoài dự đoán khi 2 ứng viên nặng ký là Sean Penn (One Battle After Another) và Amy Madigan (Weapons) đã được vinh danh.

Amy Madigan nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ảnh: Getty Images

Với Sean Penn, đây là lần lần thứ 3 ông giành tượng vàng Oscar sau 6 lần đề cử. 2 lần trước là vào các năm 2024 và 2009, ông chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Tuy nhiên, lần vinh danh này đã gọi tên tài tử sinh năm 1960 ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Một lần nữa ông lại vắng mặt trên sân khấu Oscar.

Còn với Amy Madigan, đây là giải Oscar đầu tiên sau 40 năm kể từ lần đề cử đầu tiên với Twice in a Lifetime (1986).

Chris Appelhans, Maggie Kang và Michelle Wong nhận giải Phim hoạt hình xuất sắc với KPop Demon Hunters. Ảnh: Getty Images

Trong những hạng mục được trao, đáng chú ý khi KPop Demon Hunters - tác phẩm đã gây sốt suốt thời gian qua vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để chiến thắng hạng mục Phim hoạt hình hay nhất. Bộ phim này còn có thêm một tượng vàng Oscar hạng mục Ca khúc gốc hay nhất dành cho Golden.

Sentimental Value (Na Uy) được xướng tên ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất.

Anna Wintour và Anne Hathaway công bố hạng mục về Thiết kế phục trang và Hóa trang - làm tóc. Ảnh: Getty Images

Frankenstein được gọi tên ở 3 hạng mục Thiết kế phục trang, Hóa trang và làm tóc, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất.

Năm nay, hạng mục phim ngắn hay nhất có đến 2 tác phẩm được vinh danh gồm: The Singers và Two People Exchanging Saliva.

Ở các hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc không bất ngờ khi Avatar: Fire and Ash thắng giải. Đây là giải Oscar thứ 3 liên tiếp cho series phim Avatar ở hạng mục này.

Billy Crystal chia sẻ tưởng nhớ Rob Reiner. Ảnh: Getty Images

Ngoài phần trao giải, như thường lệ mỗi lễ trao giải Oscar luôn dành phần tưởng nhớ những nhà làm phim đã qua đời trong năm qua.

Trên sân khấu năm nay, Ban tổ chức dành thời lượng khá dài cho phần này để những người đồng nghiệp của những nghệ sĩ quá cố kể về họ.

Billy Crystal đã kể lại những kỷ niệm tuyệt vời về đạo diễn Robert Reiner và người vợ của ông Michele Singer Reiner. Ngay sau đó hàng loạt các ngôi sao đã từng xuất hiện trong phim của ông đã cùng có mặt trên sân khấu trong giây phút tưởng niệm xúc động.

Rachel McAdams trong phần chia sẻ tưởng nhớ các nữ nghệ sĩ quá cố. Ảnh: Getty Images

Rachel McAdams sau đó cũng xuất hiện trên sân khấu để tôn vinh nữ diễn viên quá cố Catherine O'Hara cũng như bạn diễn của cô trong Family Stone - Diane Keaton.

Barbra Streisand cũng dành những lời chân thành để nói về tài tử quá cố Charles Robert Redford Jr.

Trên sân khấu, hình ảnh nhiều tên tuổi đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, người làm phục trang, đạo cụ, quay phim, biên kịch... qua đời trong năm qua cũng đã xuất hiện thông qua những vai diễn ấn tượng, những công việc thầm lặng tuyệt vời của họ.

Melissa McCarthy, Rose Byrne, Kristen Wiig, Maya Rudolph và Ellie Kemper công bố hạng mục Âm thanh và nhạc nền. Ảnh: Getty Images

I Lied to You - 1 trong 5 ca khúc đề cử Oscar năm nay được trình diễn trên sân khấu. Ảnh: Reuters

Conan O'Brien - người đảm nhận vai trò dẫn dắt lễ trao giải khá thành công. Ảnh: Reuters

Phần trình diễn các khúc được đề cử Ca khúc gốc xuất sắc cũng mang đến những cảm xúc thăng hoa cho khách mời và khán giả. Trong khi đó, phần dẫn dắt của Conan O'Brien cũng khá tròn trịa khi vừa hài hước, vừa thông minh.

DANH SÁCH CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI OSCAR 2026 * PHIM HAY NHẤT: “One Battle After Another” * NỮ DIỄN VIÊN CHÍNH XUẤT SẮC: Jessie Buckley, “Hamnet” * NAM DIỄN VIÊN CHÍNH XUẤT SẮC: Michael B. Jordan, “Sinners” * NỮ DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC: Amy Madigan, “Weapons” * NAM DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC: Sean Penn, “One Battle After Another” * ĐẠO DIỄN XUẤT SẮC: Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” * KỊCH BẢN CHUYỂN THỂ XUẤT SẮC: “One Battle After Another,” Paul Thomas Anderson * KỊCH BẢN GỐC XUẤT SẮC: “Sinners,” Ryan Coogler * PHIM TÀI LIỆU HAY NHẤT: “Mr. Nobody Against Putin” * PHIM TÀI LIỆU NGẮN: “All the Empty Rooms” * PHIM HOẠT HÌNH HAY NHẤT: “KPop Demon Hunters” * PHIM HOẠT HÌNH NGẮN: “The Girl Who Cried Pearls” * QUAY PHIM: “Sinners,” Autumn Durald Arkapaw * THIẾT KẾ PHỤC TRANG: “Frankenstein,” Kate Hawley * DỰNG PHIM: “One Battle After Another,” Andy Jurgensen * PHIM QUỐC TẾ HAY NHẤT: “Sentimental Value” (Na Uy) * PHIM NGẮN HAY NHẤT: “The Singers” và “Two People Exchanging Saliva” * HÓA TRANG VÀ LÀM TÓC: “Frankenstein,” Mike Hill, Jordan Samuel và Cliona Furey * NHẠC NỀN: “Sinners,” Ludwig Göransson * CA KHÚC GỐC TRONG PHIM: “Golden”, trong “KPop Demon Hunters” * THIẾT KẾ SẢN XUẤT: “Frankenstein” * ÂM THANH XUẤT SẮC: “F1” * HIỆU ỨNG HÌNH ẢNH: “Avatar: Fire and Ash” * THÀNH TỰU TRONG CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN DIỄN VIÊN: “One Battle After Another”

VĂN TUẤN