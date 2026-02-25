“Nhà mình đi thôi” - xúc động từ những điều giản dị nhất

Đạo diễn Trần Đình Hiền chia sẻ, bộ phim điện ảnh đầu tay “Nhà mình đi thôi” mong muốn mang đến góc nhìn giản dị, mộc mạc nhất từ tình yêu thương, sự thấu hiểu trong mỗi người.

Trong buổi ra mắt phim "Nhà mình đi thôi" với báo chí truyền thông vào tối 24-2, tại TPHCM, ê-kíp đoàn phim gồm đạo diễn Trần Đình Hiền cùng các nghệ sĩ gạo cội NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân, NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên trẻ Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh, Michelle Lai đã có những chia sẻ về thông điệp và hành trình thực hiện bộ phim.

Ê-kíp đoàn phim “Nhà mình đi thôi” tại buổi công chiếu phim

Đạo diễn Trần Đình Hiền chọn lối đi riêng cho phim, với mong muốn mang đến những điều giản dị và mộc mạc nhất trong đời sống thường nhật. Tại buổi công chiếu, anh bày tỏ vui mừng khi tác phẩm đã khiến khán giả xúc động trước những tình cảm chân thành.

Đạo diễn Trần Đình Hiền chia sẻ trước truyền thông, khán giả

Đồng quan điểm với đạo diễn, NSND Kim Xuân và NSND Hồng Vân đều nhấn mạnh vào giá trị cốt lõi của tình thân.

Một trong những điểm sáng của bộ phim là sự kết hợp giữa các nghệ sĩ gạo cội và lớp diễn viên kế cận. NSND Kim Xuân và NSND Hồng Vân dành lời khen ngợi cho thế hệ diễn viên trẻ hiện nay như Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh, Michelle Lai vì tài năng và tinh thần cầu thị, biết lắng nghe.

"Nhà mình đi thôi" là phim điện ảnh xoay quanh câu chuyện vượt qua mâu thuẫn của Phương (Uyển Ân) và gia đình. Tại đây, những nút thắt giữa Phương và ba - ông Chiến (nghệ sĩ Hoàng Sơn) dần được tháo gỡ.

"Nhà mình đi thôi" khởi chiếu 26-2 (mùng 10 Tết) tại các cụm rạp trên toàn quốc

THU HƯƠNG