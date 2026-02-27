Lần đầu làm đạo diễn, Trường Giang có phim vượt mốc 100 tỷ đồng

Sau " Thỏ ơi !!" , mùa phim Tết Việt 2026 chứng kiến tác phẩm thứ 2 vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng là " Nhà ba tôi một phòng" do Trường Giang làm đạo diễn.

Theo thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Việt Nam, tính đến 20 giờ tối 27-2, Nhà ba tôi một phòng đã chính thức vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

Trên bảng xếp hạng doanh thu tính theo ngày, phim hiện vẫn xếp vị trí số 3 khi thu về thêm gần 2,4 tỷ đồng.

Doanh số của Nhà ba tôi một phòng tính đến 20 giờ 30 ngày 27-2. Nguồn: Box Office Vietnam

Trước đó, phim cũng đạt một số cột mốc ấn tượng: 85 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu, 1 triệu lượt vé bán ra sau 1 tuần...

Trước thời điểm ra mắt, Trường Giang từng vấp phải không ít hoài nghi. Sau 5 năm vắng bóng điện ảnh, câu hỏi được đặt ra: liệu nam nghệ sĩ có đủ độ chín để kể một câu chuyện gia đình giàu chiều sâu cảm xúc.

Đây là tác phẩm thứ 2 của điện ảnh Việt đạt cột mốc 100 tỷ đồng trong năm 2026. Ảnh: ĐPCC

Sự thận trọng của dư luận là điều dễ hiểu trong bối cảnh thị trường phim tết ngày càng khắt khe, nơi khán giả không còn dễ dãi với những công thức quen thuộc.

Tuy nhiên, với việc xác lập cột mốc doanh thu ấn tượng ngay trong lần đầu lấn sân vai trò đạo diễn đã phần nào cho thấy sự ủng hộ của khán giả với Trường Giang.

Câu chuyện cha con gần gũi trong phim. Ảnh: ĐPCC

Điểm nhấn của Nhà ba tôi một phòng ngoài nội dung câu chuyện về tình cha con còn đến từ nhạc phim được đầu tư bài bản với 4 ca khúc do Anh Tú Atus - nam chính của phim và Jack thể hiện.

Trong đó, Anh Tú Atus đảm nhiệm 3 ca khúc: Nhớ nhớ quên quên, Tình yêu hộp quẹt, Từ ngày hôm nay mang màu sắc tươi sáng cùng giai điệu bắt tai về chủ đề tình yêu.

Đây được xem là sự trở lại ấn tượng của Anh Tú Atus khi anh không chỉ mang đến nhân vật Phát hài hước mà còn chinh phục khán giả với giọng hát thu hút.

Ngược lại, Jack mang đến một bản nhạc giàu cảm xúc về tình cha con - ca khúc Đứa trẻ mùa đông chí.

Phim hiện vẫn đang được chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.

HẢI DUY