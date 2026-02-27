Lần đầu làm đạo diễn, Trường Giang có phim vượt mốc 100 tỷ đồng

Theo thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Việt Nam, tính đến 20 giờ tối 27-2, Nhà ba tôi một phòng đã chính thức vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.
Trên bảng xếp hạng doanh thu tính theo ngày, phim hiện vẫn xếp vị trí số 3 khi thu về thêm gần 2,4 tỷ đồng.
Trước đó, phim cũng đạt một số cột mốc ấn tượng: 85 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu, 1 triệu lượt vé bán ra sau 1 tuần...
Trước thời điểm ra mắt, Trường Giang từng vấp phải không ít hoài nghi. Sau 5 năm vắng bóng điện ảnh, câu hỏi được đặt ra: liệu nam nghệ sĩ có đủ độ chín để kể một câu chuyện gia đình giàu chiều sâu cảm xúc.
Sự thận trọng của dư luận là điều dễ hiểu trong bối cảnh thị trường phim tết ngày càng khắt khe, nơi khán giả không còn dễ dãi với những công thức quen thuộc.
Tuy nhiên, với việc xác lập cột mốc doanh thu ấn tượng ngay trong lần đầu lấn sân vai trò đạo diễn đã phần nào cho thấy sự ủng hộ của khán giả với Trường Giang.
Điểm nhấn của Nhà ba tôi một phòng ngoài nội dung câu chuyện về tình cha con còn đến từ nhạc phim được đầu tư bài bản với 4 ca khúc do Anh Tú Atus - nam chính của phim và Jack thể hiện.
Trong đó, Anh Tú Atus đảm nhiệm 3 ca khúc: Nhớ nhớ quên quên, Tình yêu hộp quẹt, Từ ngày hôm nay mang màu sắc tươi sáng cùng giai điệu bắt tai về chủ đề tình yêu.
Đây được xem là sự trở lại ấn tượng của Anh Tú Atus khi anh không chỉ mang đến nhân vật Phát hài hước mà còn chinh phục khán giả với giọng hát thu hút.
Ngược lại, Jack mang đến một bản nhạc giàu cảm xúc về tình cha con - ca khúc Đứa trẻ mùa đông chí.
Phim hiện vẫn đang được chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.