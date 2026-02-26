Đạo diễn Chung Chí Công chia sẻ 7 năm “đi đường vòng” để làm một bộ phim đúng nghĩa

Trước khi bắt tay thực hiện dự án, vợ chồng đạo diễn Chung Chí Công và nhà sản xuất Thu Thúy đã trải qua khoảng 7 năm làm quảng cáo, dành dụm nguồn lực để có thể làm phim mà không bị áp lực doanh thu đè nặng.

"Tôi đặt tên bộ phim là Cảm ơn người đã thức cùng tôi, cũng là để cảm ơn người đã ở bên tôi, nhắc tôi rằng tôi cần làm một bộ phim đúng nghĩa thay vì doanh thu”, đạo diễn Chung Chí Công chia sẻ tại buổi công chiếu phim với giới truyền thông vào tối 26-2.

Ê-kíp đoàn phim

Nói về quá trình lựa chọn diễn viên, đạo diễn Chung Chí Công cho biết tiêu chí đầu tiên của anh là sự phù hợp với vai diễn, thay vì danh tiếng.

Lý giải về lựa chọn của mình, đạo diễn Chung Chí Công cho biết, anh từng gặp nhiều diễn viên trẻ “vô danh” nhưng rất kiên trì với nghề.

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Trần Doãn Hoàng và Võ Phan Kim Khánh đảm nhận vai nam, nữ chính cho phim

Giám đốc âm nhạc Phạm Hải Âu phụ trách sản xuất âm nhạc và sáng tác 7 ca khúc nhạc phim, trong đó có ca khúc chủ đề Cảm ơn người đã thức cùng tôi do Phùng Khánh Linh thể hiện.

Bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi còn có sự góp mặt của Nguyễn Hùng (vai Duy Khang), anh còn đảm nhận việc sáng tác và trình bày một ca khúc trong phim mang tên Ở trong khu rừng.

Ca sĩ, diễn viên Nguyễn Hùng

Cảm ơn người đã thức cùng tôi là phim điện ảnh thuộc thể loại tình cảm - gia đình kết hợp yếu tố âm nhạc, với tổng cộng 14 ca khúc - trở thành phim Việt có số lượng OST (nhạc phim) lớn nhất từ trước đến nay.

Phim do đạo diễn Chung Chí Công thực hiện, kể về hành trình theo đuổi ước mơ của những người trẻ và sự đồng hành thầm lặng từ những mối quan hệ xung quanh: tình thân, tình yêu và tình bạn.

Phim chính thức khởi chiếu vào ngày 27-2, với phân loại K - phổ biến đến khán giả dưới 13 tuổi nhưng yêu cầu có sự giám sát, hướng dẫn của cha mẹ hoặc người giám hộ.

THU HƯƠNG