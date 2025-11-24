Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh sẽ tham dự Miss Cosmo 2025

Chiều 24-11, tại TPHCM, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh chính thức được công bố sẽ tham gia Miss Cosmo - Thế vận hội sắc đẹp quốc tế 2025.

Giám đốc Quốc gia Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Ngọc Châu và Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh trao sash, giấy chứng nhận Hoa hậu Phương Linh tham gia Miss Cosmo 2025

Miss Cosmo 2025 diễn ra tại Việt Nam, từ cuối tháng 11 đến 20-12. Điểm nhấn của cuộc thi là chuỗi lễ hội đậm sắc văn hóa, tổ chức tại nhiều tỉnh, thành như Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh và TPHCM. Bên cạnh đó, các phần thi phụ Best of Vietnam, Carnival Costume, Green Summit cùng hoạt động đồng hành hứa hẹn mang đến mùa giải mới mẻ.

Theo ban tổ chức, đêm thi Bán kết (Jury Session) sẽ diễn ra tại TPHCM vào ngày 17-12. Đêm Chung kết diễn ra vào ngày 20-12 gồm các nội dung: công bố top 21, trình diễn bikini, công bố top 10, trình diễn dạ hội, công bố top 5, ứng xử, công bố top 2, trình bày kế hoạch nhiệm kỳ - ứng xử, công bố hoa hậu - á hậu. Đêm thi được tổ chức theo hình thức lễ hội văn hóa - giải trí ngoài trời, dự kiến thu hút hơn 15.000 khán giả trong nước và quốc tế.

Phương Linh chia sẻ trước thềm Miss Cosmo 2025

Hoa hậu Phương Linh sẽ cùng gần 80 thí sinh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài tại Miss Cosmo 2025. Tại sự kiện công bố và trao sash, Phương Linh trình diễn nghệ thuật Múa Trà - một loại hình nghệ thuật tôn vinh văn hóa thưởng trà tinh tế của Việt Nam.

Cô cũng là Đại sứ Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 tại Lâm Đồng sắp tới, lần đầu được tổ chức tại Việt Nam với chuỗi hoạt động mang tầm quốc tế.

Trong chương trình, Hoa hậu Phương Linh lần đầu trình diễn thiết kế Carnival Costume "The Rising Dragon” (Cá chép hóa rồng) do NTK trẻ Nguyễn Duy Hậu thực hiện với sự hỗ trợ của NTK Tín Thái, Khoa Lỗ.

Phương Linh trình diễn nghệ thuật Múa Trà

Phương Linh ra mắt bộ Carnival Costume "The Rising Dragon"

Cùng với đó, cô ra mắt “Cẩm nang Line2Life”. Ấn phẩm hệ thống các kiến thức thiết thực về những biểu hiện thường gặp của rối loạn tâm lý, cùng bộ kỹ năng sơ cứu tâm lý tại nhà, giúp người đọc có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày.

“Tôi cảm nhận rõ không khí của Miss Cosmo 2025 từ các thí sinh từ khắp châu lục đến Việt Nam. Năm nay nhiều thí sinh rất tiềm năng, tôi sẽ nỗ lực hết mình”, Phương Linh chia sẻ.

TIỂU TÂN