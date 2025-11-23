Trải nghiệm di sản số tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ngày 23-11, tại Hà Nội, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt sản phẩm “Trải nghiệm di sản số Việt Nam Diệu Sử”.

Ứng dụng sử dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), do công ty BSM Labs phát triển hoàn toàn với công nghệ “Make in Vietnam”. Đây được xem là bước tiến mới trong chuyển đổi số lĩnh vực bảo tồn và quảng bá di sản.

Theo TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, việc ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường mở ra phương thức tiếp cận di sản hiện đại hơn, giúp du khách không chỉ quan sát mà còn tương tác trực tiếp với các lớp thông tin lịch sử. Trải nghiệm AR tái hiện không gian xưa ngay trong bối cảnh thực, từ đó tăng tính hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là giới trẻ.

Dự án “Việt Nam Diệu Sử” gửi đi thông điệp “Bảo tồn di sản bằng công nghệ - Kết nối quá khứ với tương lai”, phù hợp tinh thần Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm nay. Ngay trong ngày ra mắt, du khách có thể trải nghiệm miễn phí ứng dụng tại 3 điểm AR đặt tại sân trước Nhà Thầy đồ.

3 trải nghiệm gồm: lớp học trường làng, mô phỏng không gian giáo dục cổ truyền và phương pháp dạy học xưa; sĩ tử đi thi, tái hiện không khí trường thi và hành trình khoa cử đầy thử thách; vinh quy bái tổ, phục dựng đoàn rước tân khoa trở về làng trong không khí trang trọng. Mỗi điểm đều được bố trí iPad và màn hình hiển thị, đồng thời người dùng có thể tải ứng dụng về thiết bị cá nhân để trải nghiệm miễn phí.

