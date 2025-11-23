Lan tỏa tinh thần gìn giữ và phát huy di sản

Chiều 23-11, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Hội Di sản văn hóa TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

Đến tham dự chương trình có đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; các đại biểu, hội viên, các nghệ nhân, nhà nghiên cứu và những người làm công tác bảo tồn di sản trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Năm 2025 đánh dấu 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 65 về bảo tồn cổ tích và 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam được chọn là hoạt động thường niên cấp quốc gia.

Hội Di sản văn hóa TPHCM ra mắt 3 chi hội mới

Cũng trong dịp này, Hội Di sản văn hóa TPHCM ra mắt 3 chi hội mới, gồm: Chi hội Bảo tàng Bình Dương, Chi hội Di sản văn hóa Tĩnh Tâm - Trà Việt và Chi hội Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Đảo. Quyết định thành lập được trao cho đại diện các chi hội mới, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của mạng lưới hoạt động di sản khu vực phía Nam.

Hội Di sản văn hóa Việt Nam trao Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Tại buổi lễ, Hội Di sản văn hóa Việt Nam trao Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Không gian lễ kỷ niệm trở nên rực rỡ và giàu bản sắc với màn trình diễn áo dài của Chi hội Di sản văn hóa Áo dài TPHCM – chi hội có lực lượng hội viên U30 đông đảo nhất.

Trình diễn bộ sưu tập “Sắc màu di sản” của nghệ nhân Năm Tuyền và “Sắc xuân” của nghệ nhân Dung Nguyễn

Trong khuôn khổ sự kiện còn có các hoạt động: chiếu video báo cáo cuộc thi “Kết nối Di sản – Sáng tạo tương lai”, với giải nhất thuộc về video “Âm thầm giữa lòng Sài Gòn, Dấu chân Biệt động”.

Phát biểu bế mạc, bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TPHCM, gửi lời tri ân đến các đại biểu, nghệ nhân, hội viên và các đơn vị đồng hành đã chung tay tạo nên hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Hội kỳ vọng cộng đồng tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

