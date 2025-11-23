Trao giải cho 18 tác phẩm xuất sắc cuộc thi vẽ “Tiếng vang lịch sử” 2025

Chiều 23-11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), đã diễn ra lễ trao giải và khai mạc trưng bày tác phẩm cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025.

Các tác phẩm xuất sắc trưng bày trong triển lãm

Hoạt động do Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Câu lạc bộ Họa sĩ màu nước Hà Nội và Mây thênh thang tổ chức, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

Trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc

Sau 6 tháng phát động, cuộc thi thu hút gần 269 tác phẩm của sinh viên các trường nghệ thuật, thiết kế cùng nhiều họa sĩ trẻ trong độ tuổi 18-30 trên cả nước. Các tác phẩm đa dạng về chất liệu sơn dầu, lụa, khắc gỗ... và màu nước thể hiện góc nhìn trẻ trung về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi lưu giữ mạch nguồn tri thức và truyền thống hiếu học của dân tộc.

Hình ảnh quen thuộc được tái hiện sinh động

Các hình tượng quen thuộc như cổng Văn Miếu, Khuê Văn Các, Nhà bia tiến sĩ cùng những họa tiết đặc trưng long, ly, quy, phượng được tái hiện sinh động, cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống và tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ. Ban giám khảo gồm 11 chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực văn hóa, mỹ thuật, kiến trúc, điêu khắc đã chọn được 80 tác phẩm vào chung kết và 18 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải, gồm: 3 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và 2 giải từ nhà tài trợ.

TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trưởng Ban tổ chức, cho biết, cuộc thi lần thứ hai tiếp tục tạo “sân chơi” lành mạnh, khơi dậy tình yêu di sản trong giới trẻ. “Chúng tôi hy vọng từ những tác phẩm này, giá trị Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của đất nước sẽ được lan tỏa sâu rộng. Thành công của cuộc thi là tiền đề để năm 2026, nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, chúng ta tổ chức sân chơi quy mô và chất lượng cao hơn”.

Cuộc thi góp phần lan tỏa tình yêu với di sản

Triển lãm các tác phẩm chung kết được trưng bày từ ngày 23-11 đến ngày 7-12 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

MAI AN