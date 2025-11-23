Sáng đèn vở kịch hình thể “Cuộc chia tay tháng sáu”

Tối 22-11, tại Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, phường Xuân hòa (TPHCM), đạo diễn trẻ Hoàng Trần Thị Định cùng ê kíp các diễn viên trẻ đã tổ chức biểu diễn phúc khảo vở kịch hình thể Cuộc chia tay tháng sáu . Vở sẽ sáng đèn vào ngày 6-12 tại Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B.

Các diễn viên trẻ dốc hết sức mình qua từng vai diễn trong vở kịch hình thể "Cuộc chia tay tháng sáu". Ảnh: THÚY BÌNH

Vở kịch tâm lý - hiện sinh Cuộc chia tay tháng sáu của nhà viết kịch vĩ đại người Nga Aleksandr Vampilov (1937-1972), là một trong những kiệt tác sân khấu thế giới.

Aleksandr Vampilov viết kịch từ những năm 1960, là một trong những nhà viết kịch lừng danh của Nga trong thế kỷ 20. Các kịch bản của ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và chuyển thể thành nhiều bộ phim.

Kịch bản Cuộc chia tay tháng sáu được sinh viên - đạo diễn trẻ Hoàng Trần Thị Định bắt tay dàn dựng với hình thức kịch thể nghiệm để thi tốt nghiệp đạo diễn khóa K9, trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

Câu chuyện kịch Cuộc chia tay tháng sáu nêu bật về vấn đề của xã hội hiện đại: sự khủng hoảng hiện sinh của sinh viên sau khi tốt nghiệp, những người trẻ đứng giữa nhiều sự chọn lựa phát triển nghề nghiệp, mối quan tâm dành cho tình yêu lứa đôi, những khó khăn trên hành trình trưởng thành với nỗi lo cơm áo gạo tiền, họ đã phải đối mặt hiện thực cuộc sống với nhiều sự phân vân, đắn đo, trăn trở và phải cân nhắc cẩn trọng trước khi chọn hướng đi và thực hiện những quyết định lớn đầu đời. Đặc biệt, với sự phát triển của khoa học, công nghệ, Gen Z còn bị áp lực về “chỗ đứng” năng lực bản thân trong vòng xoáy đào thải của cuộc sống.

Với lối dàn dựng kịch thể nghiệm, đạo diễn Hoàng Trần Thị Định đã dựng kịch bản với một sân khấu hoàn toàn không sử dụng bất kì đạo cụ nào, đồng thời đẩy mạnh cách thức trình diễn hai ngôn ngữ kịch là hành động và lời nói lên đến mức sử dụng cao nhất.

Dù biết làm kịch thể nghiệm khá mạo hiểm, nhưng nữ đạo diễn vẫn quyết tâm thực hiện vì muốn thử thách chính mình, đồng thời để góp chút sức trẻ trong hoạt động tổ chức và biểu diễn các tác phẩm sân khấu mang tính thể nghiệm và học thuật nhiều hơn.

Trong tháng 11-2025, Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B cũng vừa có những suất diễn vở kịch thử nghiệm Ảo quan (tác giả, đạo diễn: Chinh Ba) rất thành công. Vở được dàn dựng để tham gia Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025.

Đây cũng là sự thay đổi mới mẻ của Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B trong công tác tổ chức biểu diễn, phục vụ khán giả, góp phần phát huy mạnh mẽ hơn giá trị và phong cách trình diễn sân khấu thể nghiệm của 5B, đồng thời cũng thể hiện tấm lòng, sự giúp sức hết mình của NSND Mỹ Uyên trong công tác hỗ trợ các đạo diễn trẻ yêu thích làm sân khấu thể nghiệm, kịch thử nghiệm.

THÚY BÌNH