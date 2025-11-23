Gần 20.000 lượt khách tham dự Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025

Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 diễn ra sôi động, thu hút gần 20.000 lượt khách tham quan, thưởng thức và trải nghiệm ẩm thực đa dạng từ nhiều quốc gia.

Ngày 23-11, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 do Cục Phục vụ ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) tổ chức với chủ đề “Trip of Flavours - Hành trình vị giác khắp năm châu” đã diễn ra sôi động, thu hút gần 20.000 lượt khách tham quan, thưởng thức và trải nghiệm ẩm thực đa dạng từ nhiều quốc gia.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Nguyệt Anh, phu nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của liên hoan: ẩm thực là cầu nối văn hóa, còn sự sẻ chia vượt qua mọi ranh giới, mang lại niềm hy vọng cho người dân vùng lũ.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức kêu gọi tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt Nam; khẳng định dù đóng góp lớn hay nhỏ, tài chính hay hiện vật, mỗi tấm lòng đều là nguồn động viên quý giá giúp bà con ổn định cuộc sống. Điểm nhấn của sự kiện là toàn bộ khoản thu đóng góp sẽ được gửi tới các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vỹ cũng gửi lời chia buồn và thông báo Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD tới các địa phương Việt Nam bị ảnh hưởng.

Nhiều món ăn đặc trưng trong nước và quốc tế được giới thiệu tại liên hoan năm nay

Liên hoan năm nay có 128 gian hàng đến từ 50 đại sứ quán, 20 cơ quan ngoại vụ địa phương, 8 đơn vị Bộ Ngoại giao, các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Liên hoan có nhiều hoạt động hấp dẫn như “Nhật ký ẩm thực không biên giới”, “Hành trình vị giác khắp năm châu”, quảng diễn “Hương vị Việt Nam” và các quầy lưu niệm đặc sắc. Sự kiện đã thực sự trở thành biểu tượng của giao lưu văn hóa, sẻ chia và đoàn kết quốc tế.

Toàn bộ nguồn thu đóng góp từ liên hoan sẽ được gửi tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai

VĨNH XUÂN