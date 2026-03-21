Hỏa hoạn tại Hàn Quốc làm 10 người thiệt mạng, 59 người bị thương

Ngày 21-3, nhà chức trách Hàn Quốc thông báo, ít nhất 10 người thiệt mạng, 4 người vẫn mất tích trong vụ cháy lớn xảy ra một ngày trước đó tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, phường Munpyeong, quận Daedeok, thành phố Daejeon, miền Trung Hàn Quốc.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: NEWS1

Số người bị thương tăng lên 59 người và đội cứu hỏa đang tìm kiếm 4 người mất tích. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà máy có tổng cộng 170 nhân viên.

Hơn 200 lính cứu hỏa và 90 thiết bị chuyên dụng cùng trực thăng đã được huy động để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp trở ngại do lo ngại nguy cơ tòa nhà sụp đổ. Tòa nhà có khoảng 200kg natri, loại chất có thể gây nổ nếu không được xử lý đúng cách.

Đội cứu hỏa đã tìm kiếm xuyên đêm, sau khi các chuyên gia xác định cấu trúc tòa nhà đủ an toàn để tiến vào trong. Một quan chức cho biết, lực lượng chức năng dự định sẽ phá dỡ các kết cấu để tiếp tục tìm kiếm những người mất tích.

MINH CHÂU