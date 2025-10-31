Xã hội

Hỏa hoạn thiêu rụi kho phế liệu giữa khu dân cư ở TPHCM

Tối 31-10, một kho chứa phế liệu rộng khoảng 100m2 nằm xen kẽ trong khu dân cư đông đúc tại phường Bình Hưng Hòa đã bất ngờ bốc cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, khiến người dân xung quanh hoảng loạn, di tản khẩn cấp.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, ngọn lửa cùng khói đen cuồn cuộn bắt đầu bốc lên từ kho phế liệu đóng kín cửa trên đường số 5, cách ngã tư Bốn Xã khoảng 1km.

chay Bình Hưng Hòa 2.jpg
Ngọn lửa bùng lên từ kho phế liệu nằm giữa khu dân cư tại phường Bình Hưng Hòa

Ngay khi phát hiện sự việc, nhiều người dân lân cận đã nhanh chóng tìm cách dập lửa bằng ống nước và bình chữa cháy mini nhưng bất thành do ngọn lửa bùng phát quá nhanh và mạnh.

chay Bình Hưng Hòa 1.jpg

Ngọn lửa cháy đỏ rực bùng lên từ kho phế liệu, sức nóng lan tỏa lớn, khói đen xộc vào nhà dân xung quanh gây ngạt, người dân hoảng loạn, tháo chạy ra bên ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TPHCM, đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường; khẩn trương triển khai vòi rồng, chia thành nhiều mũi tiếp cận, tập trung dập lửa và thực hiện các biện pháp chống cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

chay Bình Hưng Hòa 3 - lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TPHCM tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy. Ảnh MINH HOÀNG.jpg
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TPHCM, tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau khoảng 30 phút nỗ lực, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết, vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ kho chứa phế liệu gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Mái tôn và vách nhà đổ sập, khung thép bị sức nóng làm biến dạng.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy.

MẠNH THẮNG

