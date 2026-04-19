Họa sĩ Bùi Tiên: Từ chất liệu truyền thống đến dấu ấn quốc tế

Tại hội chợ nghệ thuật đương đại uy tín hàng đầu châu Á Tokyo Art Fair 2026 vừa diễn ra tại Nhật Bản, nữ họa sĩ trẻ Việt Nam Bùi Tiên (ảnh) đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và các nhà sưu tập quốc tế.

Bùi Tiên được giới thiệu tại Tokyo Art Fair 2026 thông qua TomuraLee gallery (phường An Khánh, TPHCM). Theo đại diện phòng tranh, đây là lần đầu tiên một họa sĩ Việt Nam tham gia hội chợ này, sự kiện được giới chuyên gia nghệ thuật đánh giá là sân chơi tầm vóc quốc tế, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Tại không gian triển lãm trung tâm, các tác phẩm của Bùi Tiên gây chú ý nhờ ngôn ngữ tạo hình riêng biệt, kết hợp giữa tinh thần đương đại và chất liệu truyền thống. Nhiều nhà sưu tập, chuyên gia nghệ thuật bày tỏ sự quan tâm, đồng thời gửi lời mời hợp tác, đề xuất được triển lãm tác phẩm của cô trong thời gian tới. Đại diện TomuraLee gallery cho biết, phản hồi tích cực từ Tokyo Art Fair 2026 vượt ngoài kỳ vọng ban đầu, cho thấy tiềm năng tiếp cận thị trường quốc tế của họa sĩ Việt ngày càng rõ nét.

Sinh năm 1993, Bùi Tiên tốt nghiệp Trường Đại học Nghệ thuật Huế năm 2016, hiện sống và làm việc tại TP Đà Nẵng. Trong thực hành nghệ thuật, cô kiên trì theo đuổi hướng tiếp cận kết hợp giữa di sản mỹ thuật truyền thống và tư duy sáng tạo đương đại. Đặc biệt, các họa tiết hoa văn cung đình, cùng hình tượng rồng qua nhiều thời kỳ Lý - Trần được nữ họa sĩ khai thác như một trục xuyên suốt trong sáng tác.

Trên nền lụa mềm mại, những gam màu mang âm hưởng hoài cổ được xử lý tinh tế, tạo nên sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Hình tượng rồng trong tranh của họa sĩ Bùi Tiên không chỉ mang tính biểu tượng của quyền uy, truyền thống, mà còn được tái hiện với những sắc thái mềm mại, uyển chuyển, thậm chí mang tính cá nhân hóa, phản ánh những đối thoại nội tâm của nghệ sĩ.

Đặc biệt, loạt tác phẩm Tự họa của cô cho thấy rõ hơn góc nhìn cá nhân về thân phận và khát vọng của người phụ nữ trong xã hội đương đại. Thông qua hình ảnh bản thân được biến hóa như một “búp bê” - biểu tượng của sự ràng buộc và định kiến, cô đặt ra những vấn đề về chuẩn mực truyền thống, đồng thời thể hiện mong muốn vượt thoát khỏi những khuôn khổ áp đặt. Cách tiếp cận này vừa mang tính kế thừa, vừa thể hiện tinh thần phản biện nhẹ nhàng nhưng rõ nét.

Trước khi ghi dấu ấn tại Tokyo Art Fair 2026, Bùi Tiên đã có nhiều hoạt động triển lãm trong nước và quốc tế. Năm 2024, cô tham gia Vietnam International Art Fair và tổ chức triển lãm cá nhân tại TomuraLee gallery. Năm 2025, tác phẩm của cô tiếp tục được giới thiệu tại một số không gian nghệ thuật ở châu Âu như Roma (Italy) và London (Anh), góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận công chúng quốc tế.

Việc một họa sĩ trẻ như Bùi Tiên từng bước khẳng định vị trí tại các sân chơi nghệ thuật lớn cho thấy sự chuyển động tích cực của mỹ thuật Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Từ nền tảng bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp với tư duy sáng tạo mới, nhiều họa sĩ đang góp phần xây dựng hình ảnh một nền nghệ thuật Việt Nam năng động, giàu bản sắc và có khả năng đối thoại với thế giới đương đại.

THIÊN BÌNH