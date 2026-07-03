Thế giới

Đảo Hải Nam (Trung Quốc) ngừng hoạt động giao thông vì bão Maysak

SGGPO

Ngày 3-7, Đài quan sát khí tượng quốc gia Trung Quốc gia hạn cảnh báo vàng đối với bão Maysak, dự báo mang theo gió mạnh và mưa lớn tại miền Nam Trung Quốc. Đây là mức cảnh báo thứ 2 trên thang cảnh báo gồm 4 cấp, từ nhẹ đến mạnh.

Mưa lớn tại thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: VCG
Mưa lớn tại thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: VCG

Khoảng 13 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 7km/giờ. Cường độ mạnh dần và sẽ đổ bộ các khu vực ven biển đảo Hải Nam vào chiều 3-7.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) cho biết, sau khi vượt qua đảo Hải Nam, bão có thể tiến vào Vịnh Bắc Bộ và đổ bộ lần thứ 2 vào Trung Quốc, sau đó cường độ bão giảm dần.

Chính quyền đảo Hải Nam đã ban bố lệnh tạm ngừng hoạt động giao thông trên đảo. Theo đó, dịch vụ tàu hỏa liên đảo tạm ngừng trong ngày 3 và 4-7. Dịch vụ phà chở hàng qua eo biển Quỳnh Châu (Qiongzhou) cũng tạm ngừng lúc 2 giờ ngày 3-7 (theo giờ địa phương), dự kiến kéo dài 1-2 ngày, tùy thời tiết thực tế.

Cơ quan khí tượng đã khuyến nghị an toàn, kêu gọi tàu thuyền ngoài khơi lập tức tìm nơi trú ẩn, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương tăng cường quản lý an toàn đối với tàu thuyền đánh cá và các điểm du lịch núi ven biển.

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

Hải Nam Bão Maysak Vịnh Bắc Bộ Giao thông cảnh báo vàng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn