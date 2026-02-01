Xã Long Hải rà soát 304 tàu cá mất kết nối giám sát hành trình

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp – Môi trường TPHCM, trong giai đoạn 2024–2025, toàn thành phố còn 830 tàu cá bị mất kết nối giám sát hành trình chưa được rà soát, xác minh, xử lý; riêng xã Long Hải có 304 tàu.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp – Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng tại cuộc họp bàn giải pháp xử lý tình trạng mất kết nối hành trình tàu cá diễn ra ngày 30-1, UBND xã Long Hải phối hợp Sở Nông nghiệp – Môi trường, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư thành phố tổ chức làm việc với các chủ tàu tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh.
Để bảo đảm tiến độ và đúng quy định pháp luật, các lực lượng đã chia thành 3 tổ công tác, làm việc trực tiếp với từng chủ tàu. Mỗi chủ tàu được yêu cầu giải trình nguyên nhân mất kết nối thiết bị VMS, đồng thời cung cấp hồ sơ, chứng cứ chứng minh việc ghi nhận vị trí tàu khi hoạt động trên biển và báo cáo cơ quan quản lý khi cập cảng hoặc thông qua các thiết bị thông tin liên lạc khác.
Đây là căn cứ để cơ quan chức năng xác định trách nhiệm, xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp không tuân thủ quy định, đồng thời chấn chỉnh ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản.
Theo kế hoạch, việc rà soát, xác minh và xử lý 304 tàu cá trên địa bàn xã Long Hải sẽ phấn đấu hoàn thành trước ngày 5-2, góp phần tăng cường quản lý đội tàu, minh bạch hoạt động khai thác và đáp ứng các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).