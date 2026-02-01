Xã Long Hải rà soát 304 tàu cá mất kết nối giám sát hành trình

Ngày 1-2, UBND xã Long Hải (TPHCM) phối hợp Sở Nông nghiệp – Môi trường TPHCM và các lực lượng chức năng tổ chức buổi làm việc với chủ 304 tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) trong năm 2024–2025, nhằm xác minh nguyên nhân, xử lý dứt điểm tồn đọng, góp phần siết chặt quản lý khai thác thủy sản và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Việc rà soát, xác minh và xử lý 304 tàu cá mất kết nối VMS trên địa bàn xã Long Hải phấn đấu hoàn thành trước ngày 5-2

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp – Môi trường TPHCM, trong giai đoạn 2024–2025, toàn thành phố còn 830 tàu cá bị mất kết nối giám sát hành trình chưa được rà soát, xác minh, xử lý; riêng xã Long Hải có 304 tàu.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp – Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng tại cuộc họp bàn giải pháp xử lý tình trạng mất kết nối hành trình tàu cá diễn ra ngày 30-1, UBND xã Long Hải phối hợp Sở Nông nghiệp – Môi trường, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư thành phố tổ chức làm việc với các chủ tàu tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh.

Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp – Môi trường TPHCM làm việc với lãnh đạo xã Long Hải về việc tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS)

Để bảo đảm tiến độ và đúng quy định pháp luật, các lực lượng đã chia thành 3 tổ công tác, làm việc trực tiếp với từng chủ tàu. Mỗi chủ tàu được yêu cầu giải trình nguyên nhân mất kết nối thiết bị VMS, đồng thời cung cấp hồ sơ, chứng cứ chứng minh việc ghi nhận vị trí tàu khi hoạt động trên biển và báo cáo cơ quan quản lý khi cập cảng hoặc thông qua các thiết bị thông tin liên lạc khác.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải (bìa trái) làm việc với ngư dân về việc tàu cá mất kết nối VMS

Đây là căn cứ để cơ quan chức năng xác định trách nhiệm, xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp không tuân thủ quy định, đồng thời chấn chỉnh ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản.

Theo kế hoạch, việc rà soát, xác minh và xử lý 304 tàu cá trên địa bàn xã Long Hải sẽ phấn đấu hoàn thành trước ngày 5-2, góp phần tăng cường quản lý đội tàu, minh bạch hoạt động khai thác và đáp ứng các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

THÀNH HUY