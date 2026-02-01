Trong 2 ngày 31-1 và 1-2, tại xã Phước Hải và xã An Thới Đông (TPHCM), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM, Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp tổ chức chuỗi các hoạt động chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” Xuân Bính Ngọ 2026.

Các hoạt động tại chương trình, gồm: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cho hơn 250 người dân; trao tặng kinh phí sửa chữa 2 căn nhà (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng); trao tặng 4 phương tiện sinh kế đến với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phương tiện 10 triệu đồng); trao tặng 60 xe đạp, 95 phần quà đến các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Đoàn đại biểu chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: VĂN DANH

Cùng với đó, không khí tết quê hương được tái hiện sống động qua ngày hội gói và trao tặng đến người dân hơn 600 đòn bánh tét, không gian thư pháp và các sân chơi văn hóa văn nghệ, mang đến không khí xuân ấm áp, nghĩa tình với người dân vùng biên trước thềm năm mới.

Không gian văn hóa cộng đồng và các hoạt động mang đậm hương vị Tết cổ truyền tại chương trình. Ảnh: VĂN DANH

Đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã An Thới Đông. Ảnh: VĂN DANH

Chia sẻ tại chương trình, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố nhấn mạnh, chương trình nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho các gia đình chính sách, người dân hoàn cảnh khó khăn khi tết đến xuân về; góp phần củng cố, tăng cường niềm của người dân, tích cực tham gia cùng BĐBP Thành phố trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng.

Khám bệnh, tặng quà đến người dân trong chương trình “Mùa xuân Côn Đảo 2026”. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

* Trước đó, ngày 31-1, tại đặc khu Côn Đảo, UBND đặc khu Côn Đảo, Đồn Biên phòng Côn Đảo phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Mùa xuân Côn Đảo 2026” với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà tết đến 300 người dân; trao 50 phần quà tết đến các hộ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng và gạo, áo phao); trao tặng 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng dụng cụ học tập) đến với học sinh hiếu học vượt khó; hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho Đồn Biên phòng Côn Đảo… Tổng kinh phí thực hiện trong chương trình hơn 270 triệu đồng.

MẠNH THẮNG