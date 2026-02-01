Chủ tịch HĐND TPHCM trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Văn Quyền

Đến dự lễ có các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo.

Trong không khí trang trọng, ấm áp, đồng chí Võ Văn Minh cùng các đại biểu đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đồng chí Nguyễn Văn Quyền, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của đồng chí trong suốt quá trình công tác cũng như khi đã nghỉ hưu.

Đồng chí Võ Văn Minh trao Huy hiệu Đảng đến đồng chí Nguyễn Văn Quyền

Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chúc đồng chí Nguyễn Văn Quyền luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu, có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm cho sự phát triển của địa phương và TPHCM.

Đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Quyền không giấu được niềm xúc động và tự hào. Đồng chí chia sẻ, bản thân được kết nạp vào Đảng tại Đảng bộ huyện Nam Đàn. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng giữa những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước vô cùng ác liệt, gian khổ, đồng chí luôn tự nhủ phải nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và cơ quan giao phó.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Văn Quyền

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quyền, mỗi lần được trao tặng thêm Huy hiệu Đảng là thêm một lần tự soi rọi, nhắc nhở bản thân không ngừng giữ gìn phẩm chất, đạo đức của người đảng viên. Đồng chí xác định trách nhiệm trong việc nêu gương, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống nghĩa tình, góp phần giữ vững và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền sinh năm 1940, quê quán tỉnh Nghệ An. Giai đoạn từ tháng 5-1961 đến tháng 9-1973: Đồng chí lần lượt công tác tại Ngân hàng nhà nước huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Ngân hàng Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Ngân hàng huyện Tương Dương. Từ tháng 1-1973 đến tháng 1-1974: Đồng chí là Bí thư Chi bộ Ngân hàng Tương Dương. Tháng 6-1975: Đồng chí là Phó Chủ nhiệm quỹ tiết kiệm huyện Tương Dương. Từ 1975 - 1993: Đồng chí là cán bộ Ngân hàng tỉnh Nghệ An. Từ năm 1993: Đồng chí nghỉ hưu. Năm 2002, chuyển sinh hoạt Đảng ra Đảng bộ huyện Côn Đảo (nay là Đảng ủy đặc khu Côn Đảo).

CẨM TUYẾT