Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận

Chiều 1-2, phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức lễ ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận.

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2026 - 2031, ra mắt chiều 1-2
Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2026 - 2031, ra mắt chiều 1-2

Tại buổi lễ, Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã ra mắt với 29 thành viên. Ông Lê Văn Minh, Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn và vật tư thiết bị đo đạc Nam Sông Tiền làm Chủ tịch Hội.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Lê Văn Minh cho biết, Hội sẽ làm cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, cùng chung tay xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và phát triển.

Trong đó, Hội sẽ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, chăm lo người khó khăn, thể hiện trách nhiệm xã hội, cùng chính quyền địa phương hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển sang loại hình doanh nghiệp.

IMG_7378.JPG
Ông Lê Văn Minh phát biểu tại lễ ra mắt

Tại buổi ra mắt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng khẳng định, trong trách nhiệm và thẩm quyền được giao, phường sẽ trợ sức bằng tất cả khả năng cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

IMG_7368.JPG
Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM tặng hoa chúc mừng tại lễ ra mắt
IMG_7381.JPG
Đồng chí Nguyễn Đông Tùng phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Đông Tùng đề nghị Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận phối hợp chính quyền địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp thành viên mở rộng thị trường, chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử cũng như đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội.

IMG_7367.JPG
Đồng chí Nguyễn Đông Tùng tặng hoa chúc mừng
IMG_7382.JPG
Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận trao kinh phí chăm lo tết người dân khó khăn

Dịp này, Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận tặng 100 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, để chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tính đến cuối năm 2025, phường Phú Nhuận có hơn 3.120 doanh nghiệp, 62 chi nhánh và hơn 3.320 hộ kinh doanh. Trong năm 2025, thu ngân sách nhà nước của phường Phú Nhuận hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó thuế thu từ khu vực kinh tế đạt trên 1.500 tỷ đồng.

THÁI PHƯƠNG

