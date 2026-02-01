Xã Hồ Tràm tặng 95 suất quà tết đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 1-2, Đảng ủy xã Hồ Tràm (TPHCM) tổ chức chương trình tặng quà cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

​​Đảng ủy xã Hồ Tràm đã trao tặng 95 suất quà cho các em học sinh, trẻ em mồ côi trên địa bàn.

Đồng chí Phan Khắc Duy, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm tặng quà tết cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HỒ TRÀM

Mỗi em nhận được một suất quà trị giá 500.000 đồng được quy đổi thành phiếu mua hàng tại cửa hàng Simmax. Hình thức này giúp các em và gia đình có thể chủ động lựa chọn những nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết thực nhất cho ngày tết theo đúng nhu cầu của mình.

​Đồng chí Phan Khắc Duy, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm cho biết: “Công tác chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là trẻ mồ côi, luôn là ưu tiên hàng đầu của địa phương, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau mỗi dịp tết đến xuân về”.

QUANG VŨ - HỒ TRÀM