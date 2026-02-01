Ngày hội khu dân cư “Đoàn kết-nghĩa tình-tự quản-muôn sắc hoa” ở phường Gia Định

Ngày 1-2, tại Trường THPT Võ Thị Sáu, Ban công tác mặt trận khu phố 14, phường Gia Định, TPHCM tổ chức ngày hội khu dân cư “Đoàn kết-Nghĩa tình-Tự quản-Muôn sắc hoa”. Đây là chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa nhằm gắn kết tình làng nghĩa xóm, chăm lo thiết thực cho đời sống người dân trước thềm năm mới.

Tại chương trình, ban tổ chức đã triển khai các hoạt động như dọn vệ sinh môi trường ở khu phố; tuyên truyền nâng cao kỹ năng ứng phó hỏa hoạn, hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy và trao tặng 10 bình chữa cháy cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn.

Ban tổ chức trao tặng cây xanh cho người dân trên địa bàn

Khu phố cũng đã trao tặng 32 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và người già neo đơn; 5 phần quà đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật và các gia đình có người thân đang chấp hành án (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng).

Ban tổ chức trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, khu phố cũng trao tặng 50 chậu hoa và cây xanh cho các hộ dân trên địa bàn, với ý nghĩa mỗi chậu cây là một lời nhắn nhủ cùng nhau xây dựng khu dân cư muôn sắc hoa, rực rỡ và tràn đầy sức sống.

MINH HẢI