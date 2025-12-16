Hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn; phát huy vai trò là đại diện duy nhất của người lao động ở cấp quốc gia trong quan hệ lao động…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 8 (khóa XIII). Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã gợi mở, định hướng thảo luận đối với dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII trình Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Theo ông Nguyễn Đình Khang, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 6-2026. Đây là đại hội đầu tiên được tổ chức theo mô hình tổ chức mới. So với các kỳ đại hội trước, thời gian chuẩn bị các nội dung đại hội ngắn hơn, tiến độ gấp, đòi hỏi sự tập trung cao và nỗ lực lớn của cả hệ thống công đoàn.

Theo thông tin tại hội nghị, thời gian qua, Tiểu ban Văn kiện và bộ phận giúp việc đã tích cực nghiên cứu, xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Kết cấu dự thảo cơ bản kế thừa Báo cáo chính trị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII giai đoạn 2023-2025, đồng thời xác định 5 bài học kinh nghiệm, 10 nhóm chỉ tiêu và 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ tới.

Nhấn mạnh đây là nội dung đặc biệt quan trọng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các ủy viên Ban Chấp hành nghiên cứu kỹ, thảo luận sâu và đóng góp ý kiến tập trung vào một số vấn đề trọng tâm.

Trong đó, về tiêu đề báo cáo, dự thảo định hướng mục tiêu xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; tập trung đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát huy vai trò tiên phong, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị Ban Chấp hành cho ý kiến về đánh giá bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, mức độ sát thực tiễn; đồng thời rà soát kỹ những nhận định về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm, bảo đảm đầy đủ, đúng và phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đặt ra yêu cầu dự báo bối cảnh quốc tế và trong nước, các thách thức và tác động đối với tổ chức, hoạt động công đoàn trong thời gian tới; xác định rõ những nội dung cần nhấn mạnh hoặc bổ sung.

Về mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nêu rõ yêu cầu hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn; phát huy vai trò là đại diện duy nhất của người lao động ở cấp quốc gia trong quan hệ lao động và quan hệ quốc tế về công đoàn; đa dạng hóa các hoạt động chăm lo, phúc lợi đoàn viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đổi mới sáng tạo, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường.

Dự thảo cũng xác định mục tiêu hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2029) với tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước; phấn đấu cả nước có 12,5 triệu đoàn viên công đoàn, các doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập được công đoàn cơ sở; từng bước hình thành nghiệp đoàn cơ sở ở khu vực không có quan hệ lao động đối với các ngành nghề tương đối ổn định, có xu hướng phát triển.

Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị Ban Chấp hành cho ý kiến về các chỉ tiêu phấn đấu, tính khả thi và sự cần thiết của 3 khâu đột phá, cũng như các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo. Từ thực tiễn hoạt động công đoàn tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, các đại biểu được đề nghị đề xuất thêm những vấn đề mới, giải pháp có tác động lớn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 5 năm tới và những năm tiếp theo.

PHÚC VĂN