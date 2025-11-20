Dự kiến tổ chức Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam vào tháng 6-2026

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị để hoàn thiện các dự thảo chuẩn bị cho Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, sự kiện quan trọng dự kiến diễn ra vào tháng 6-2026.

Sáng 20-11, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 14 (khóa XIII) để xem xét các nội dung theo thẩm quyền và cho ý kiến vào những vấn đề trình hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 8, đặc biệt là các tài liệu phục vụ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, dự kiến diễn ra vào tháng 6-2026.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì hội nghị, sáng 20-11. Ảnh: VIỆT LÂM

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ lần đầu tiên tổ chức theo mô hình mới, với thời gian chuẩn bị ngắn, đòi hỏi sự tập trung cao và nỗ lực lớn. Tiểu ban văn kiện và các bộ phận giúp việc đã hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung để trình xin ý kiến Đoàn Chủ tịch.

Dự thảo báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII giai đoạn 2023-2025, rút ra 5 bài học kinh nghiệm, xác định 10 nhóm chỉ tiêu và 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ 2026-2031. Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung gồm 10 chương, 47 điều, giữ nguyên nhiều nội dung cốt lõi, đồng thời thêm các điều khoản nhằm nâng cao thẩm quyền và hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, đặc biệt là công đoàn xã, phường.

Tại hội nghị, các ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thảo luận kỹ lưỡng về tiêu đề, nội dung báo cáo, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đoàn viên, nhà ở cho công nhân, nâng cao năng suất lao động.

Hội nghị cũng cho ý kiến về văn bản phân bổ đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, sửa đổi chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp và tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 8.

Ông Nguyễn Đình Khang yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu để hội nghị đạt chất lượng cao, đồng thời đảm bảo các nội dung chuẩn bị cho Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam phù hợp với thực tiễn, khả thi và hiệu quả.

PHÚC VĂN