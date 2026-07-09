17 học sinh Mỹ đã cùng người dân và đoàn viên thanh niên xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) xây dựng, sửa chữa 3 căn nhà nhân ái cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Clip: Học sinh Mỹ góp sức xây nhà nhân ái ở Quảng Ngãi. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Những ngày đầu tháng 7, giữa cái nắng gay gắt của miền Trung, tại một ngôi nhà đang xây dựng ở thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, các bạn trẻ đến từ nước Mỹ miệt mài dọn mặt bằng, khuân gạch, xúc cát, trộn hồ.

Dưới sự hướng dẫn của thợ xây và người dân địa phương, các bạn trẻ nhanh chóng hòa mình vào công việc như người thợ thực thụ.

Phụ hồ để xây nhà cho hộ nghèo tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Từ ngày 1 đến 17-7, thông qua nguồn tài trợ của Tổ chức Putney Student Travel (Mỹ), đoàn gồm 17 học sinh tình nguyện Mỹ hỗ trợ xây dựng, nâng cấp và sửa chữa 3 căn nhà nhân ái cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tịnh Khê.

Đây là năm thứ 18 tổ chức này đưa học sinh Mỹ trở lại Quảng Ngãi tham gia chương trình tình nguyện quốc tế.

Đối với các em, đây là trải nghiệm đáng nhớ khi đến Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Em Vivian Bowker (15 tuổi, Washington D.C.) xách từng xô hồ, vận chuyển vật liệu trong niềm vui và sự nhiệt tình, dù còn vụng về.

Em cho biết: “Đây là lần đầu em đến Việt Nam và đến xã Tịnh Khê. Công việc xây dựng khá vất vả, thời tiết rất nóng nhưng đó là trải nghiệm đáng nhớ nhất của em".

Dọn mặt bằng chuẩn bị xây nhà mới

Trong số các hộ được hỗ trợ có gia đình bà Phan Thị Hoa (44 tuổi, thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê). Căn nhà mới đang xây rộng khoảng 50m² với hai phòng. Chỉ sau vài ngày thi công, phần móng, tường gạch và các gian phòng cơ bản hoàn thành.

Nhìn căn nhà, bà Hoa xúc động, chia sẻ, sau khi cha mẹ qua đời, 3 mẹ con bà và 3 mẹ con người chị gái chung sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa đến, mái nhà dột khắp nơi, cuộc sống vốn khó khăn càng thêm chật vật.

“Tôi rất biết ơn chương trình và các cháu. Đây sẽ là chỗ ở vững chắc để chúng tôi yên tâm hơn mỗi mùa mưa bão”, bà Hoa nói.

Cô gái người Mỹ cầm bay xây nhà. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhờ các học sinh Mỹ, căn nhà của bà Hoa dần hoàn thiện. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chị Lauren Stanton (44 tuổi, Chicago), phụ trách đoàn học sinh Mỹ cho biết, đây là năm thứ 3 chị đồng hành cùng chương trình và lần đầu tiên đến xã Tịnh Khê.

Theo chị, hoạt động xây nhà không chỉ giúp người dân cải thiện điều kiện sinh sống, mà còn tạo cơ hội để học sinh Mỹ và thanh niên địa phương giao lưu, học hỏi, hiểu hơn về văn hóa của nhau, qua đó lan tỏa tinh thần tình nguyện và sẻ chia.

Qua chương trình giao lưu tình nguyện quốc tế hè, tăng thêm cơ hội kết nối mối quan hệ hữu nghị giữa học sinh Mỹ và thanh niên Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trước khi đến Quảng Ngãi, đoàn tham quan TPHCM, ghé Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và chợ Bến Thành. Chị Lauren cho biết rất ấn tượng với nhịp sống sôi động của thành phố, nhưng những ngày cùng học sinh lao động tại Tịnh Khê mới là trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với cả đoàn.

Chị Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, Bí thư Đoàn xã Tịnh Khê, chia sẻ, ngoài chương trình xây nhà, các bạn còn tích cực giao lưu văn hóa, văn nghệ, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự gắn kết với người dân địa phương.

Học sinh có những trải nghiệm đáng nhớ khi đến tỉnh Quảng Ngãi

Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cũng tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu với đoàn học sinh tình nguyện Mỹ tham gia Chương trình giao lưu tình nguyện quốc tế hè năm 2026.

NGUYỄN TRANG