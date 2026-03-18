Học sinh trải nghiệm "một ngày làm giáo viên"

Sáng 18-3, hơn 200 học sinh khối 10 và 11, Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM) thử sức trong chương trình "Một ngày làm giáo viên", do Đoàn trường tổ chức.

Theo thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, hoạt động nhằm giúp học sinh có cơ hội thử sức làm giáo viên, qua đó hiểu được vất vả, trăn trở của các thầy, cô giáo khi đứng lớp.

"Năm nay, số lượng học sinh đăng ký tham gia chương trình tăng gấp đôi so với năm học trước, thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh đối với ngành sư phạm", Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân chia sẻ.

Tại lớp 10A1, học sinh Trần Mạnh Tuấn thử sức ở môn Ngữ văn với bài giảng "Biện pháp tu từ chêm xen và bài tập vận dụng".

Sau tiết học, Mạnh Tuấn bày tỏ sự phấn khích và hạnh phúc vì các bạn tham gia tiết học và trả lời các câu hỏi rất hăng say.

"Thầy giáo tập sự" Trần Mạnh Tuấn chu đáo chuẩn bị những phần quà nhỏ tặng học sinh trong tiết dạy thử nghiệm của mình

Cô Phạm Thị Thúy Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1, thông tin, lớp có 4/48 học sinh đăng ký tham gia chương trình "Một ngày làm giáo viên".

Các em chủ động soạn giáo án, nhờ giáo viên bộ môn góp ý, sau đó tập dạy trước ở nhà trước khi "lên lớp".

"Nhiều học sinh ngày thường nhút nhát, nhưng khi đứng trên bục giảng rất tự tin, chững chạc. Đây là cơ hội cho học sinh trải nghiệm sớm các ngành nghề, từ đó góp phần định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Tôi cho rằng dù chọn bất cứ ngành nghề nào thì phong thái tự tin, năng lượng tích cực sẽ giúp các em thành công", cô Thúy Hằng chia sẻ.

Với Lê Phương Thư, học sinh lớp 11A11, khó khăn lớn nhất của em trong một tuần chuẩn bị bài giảng là việc triển khai ý tưởng, làm sao tiết dạy không buồn ngủ.

Để chuẩn bị cho bài giảng "Social issue", Phương Thư không chỉ trích dẫn ví dụ trong sách giáo khoa mà lấy nhiều ví dụ khác từ thực tiễn cuộc sống hàng ngày để bài giảng gần gũi, sinh động.

Lê Phương Thư, học sinh lớp 11A11 thử sức làm cô giáo với bài giảng "Social issue"

"Ba và mẹ của em đều là giảng viên. Em muốn thử sức làm cô giáo để xem bản thân có phù hợp với nghề giáo hay không. Sau tiết dạy hôm nay, em sẽ tiếp tục trau dồi kỹ năng nói chuyện trước đám đông và hoàn thiện kỹ năng làm slide thuyết trình".

Thầy Trương Quang Hiển, giáo viên dự giờ tiết dạy của Phương Thư khẳng định, kỹ năng quan trọng nhất của người thầy là khả năng quan sát, giao tiếp với học sinh. Khi hoàn thiện hai kỹ năng này thì dù ở vị trí, vai trò nào trong xã hội, các em đóng góp có ích cho cộng đồng.

Ngoài trải nghiệm công việc của giáo viên đứng lớp, học sinh còn được thử sức ở vai trò trưởng bộ môn các môn học, qua đó hiểu hơn về ngành sư phạm để có những bước chuẩn bị dài hơi cho kỹ năng nghề nghiệp sau này.

Tin liên quan Học sinh đóng nhiều "vai" tìm hiểu ngành nghề để định hướng nghề nghiệp

THU TÂM