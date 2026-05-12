Lữ đoàn 171 lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Ngày 12-5, tại phường Rạch Dừa, TPHCM, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân, tổ chức phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” trong Quân đội.

Ký kết giao ước thi đua tại Lữ đoàn 171

Phong trào được triển khai trong giai đoạn 2026-2030, chia thành 2 giai đoạn: 2026-2027 và 2028-2030.

Nội dung thi đua tập trung xây dựng cơ quan số, đơn vị số, quân nhân số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh trong thực hiện nhiệm vụ.

Lữ đoàn 171 xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư duy và hành động của cán bộ, chiến sĩ đối với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Đơn vị cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại trong tình hình mới.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyển đổi số

Tại buổi phát động, lãnh đạo Lữ đoàn 171 nhấn mạnh, phong trào thi đua có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo; cụ thể hóa các nội dung thi đua sát với chức trách, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

TRÚC GIANG