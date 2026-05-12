Chính trị

Quốc phòng – an ninh

Lữ đoàn 171 lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

SGGPO

Ngày 12-5, tại phường Rạch Dừa, TPHCM, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân, tổ chức phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” trong Quân đội.

Ký kết giao ước thi đua tại Lữ đoàn 171
Ký kết giao ước thi đua tại Lữ đoàn 171

Phong trào được triển khai trong giai đoạn 2026-2030, chia thành 2 giai đoạn: 2026-2027 và 2028-2030.

Nội dung thi đua tập trung xây dựng cơ quan số, đơn vị số, quân nhân số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh trong thực hiện nhiệm vụ.

Lữ đoàn 171 xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư duy và hành động của cán bộ, chiến sĩ đối với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Đơn vị cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại trong tình hình mới.

77e72141aeb501dbc6b9843ec073a0da.jpeg
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyển đổi số

Tại buổi phát động, lãnh đạo Lữ đoàn 171 nhấn mạnh, phong trào thi đua có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo; cụ thể hóa các nội dung thi đua sát với chức trách, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Tin liên quan
TRÚC GIANG

Từ khóa

Lữ đoàn 171 phong trào thi đua Đổi mới sáng tạo phát triển khoa học công nghệ chuyển đổi số chuyển đổi xanh Vùng 2 Hải quân TPHCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn