Động viên tinh thần, tiếp sức chiến sĩ mới

Ngày 12-5, đoàn công tác của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM do Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, làm Trưởng đoàn đến thăm, động viên chiến sĩ mới.

Đoàn đến thăm, động viên chiến sĩ mới tại Sư đoàn Không quân 370, Sư đoàn Phòng không 367 và Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 26, Quân khu 7 đang đóng quân tại TP Đồng Nai.

Đoàn công tác tặng quà động viên chiến sĩ mới Sư đoàn Không quân 370

Tại các đơn vị đến thăm, đoàn được nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo tình hình tiếp nhận, quản lý, giáo dục và kết quả huấn luyện chiến sĩ mới qua 2 tháng trong môi trường quân ngũ.

Theo đánh giá, các chiến sĩ mới cơ bản thích nghi tốt với môi trường quân ngũ, có tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật và thái độ học tập, rèn luyện nghiêm túc.

Đoàn công tác tặng quà động viên chiến sĩ mới Sư đoàn Phòng không 367

Phát biểu tại buổi thăm, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng biểu dương tinh thần nỗ lực vượt khó, ý chí quyết tâm và sự trưởng thành bước đầu của các chiến sĩ mới trong thời gian huấn luyện.

Đồng chí mong muốn mỗi chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương TPHCM anh hùng, ra sức học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tác phong quân nhân, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trao quà động viên cho các chiến sỹ mới Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 26

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực đến các đơn vị huấn luyện và chiến sĩ mới với tổng trị giá gần 400 triệu đồng.

MẠNH THẮNG