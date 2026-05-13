Quân khu 7 khai mạc Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026

Sáng 13-5, Quân khu 7 tổ chức khai mạc Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Hội thi diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14-5, có 59 thí sinh tham gia.

Các thí sinh tham gia hội thi gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy là thủ trưởng cấp trên trực tiếp cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở; Bí thư Chi bộ quân sự cấp xã và đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Ở vòng sơ khảo, các thí sinh tham gia thi kiến thức, soạn thảo đề cương tuyên truyền và thực hành thuyết trình. Những thí sinh đạt kết quả cao sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng chung khảo với nội dung thực hành thuyết trình.

Các đại biểu và thí sinh dự khai mạc hội thi

Nội dung tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Quân đội; Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Quân khu 7 cùng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên.

Phát biểu chỉ đạo hội thi, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 cho biết, trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hàng ngày tiếp nhận khối lượng thông tin đa chiều, đa dạng.

Vì vậy, đội ngũ báo cáo viên phải cung cấp thông tin chính thống, chính xác, kịp thời, có sức thuyết phục và tính định hướng cao, để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc phát biểu chỉ đạo hội thi

Kết quả của hội thi cũng là cơ sở quan trọng để đánh giá đúng thực trạng đội ngũ báo cáo viên và chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong lực lượng vũ trang Quân khu 7. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kinh nghiệm, phương pháp cho đội ngũ báo cáo viên; từng bước đưa công tác tuyên truyền miệng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn.

Đồng chí Trần Thu Hà, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự phường Cầu Kiệu, Bộ Tư lệnh TPHCM đại diện cán bộ dự thi phát biểu
Thí sinh tham dự phần thi trong buổi khai mạc
THU HOÀI

