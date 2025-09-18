Học viện Lục quân khai giảng năm học 2025-2026

Sáng 18-9, Học viện Lục quân khai giảng năm học mới 2025-2026 với 970 học viên từ các đơn vị trong toàn quân, từ quân đội Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và quân đội Hoàng gia Campuchia về học tập, rèn luyện tại học viện.

Quang cảnh lễ khai giảng

Năm học mới 2025-2026, Học viện Lục quân quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, chăm lo xây dựng Đảng bộ học viện trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời xây dựng học viện thông minh, hiện đại, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Học viện Lục quân (7-7-1946 – 7-7-2026).

Năm học 2024-2025, Học viện Lục quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong đó, 100% học viên các khóa đào tạo theo chức vụ và đào tạo sau đại học tốt nghiệp ra trường, tỷ lệ khá, giỏi đạt 99,8%.

Tham dự lễ khai giảng, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chúc toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ của Học viện Lục quân tự tin, phấn khởi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong năm học mới.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc bày tỏ tin tưởng, với bề dày lịch sử và kinh nghiệm gần 80 năm xây dựng, trưởng thành, học viện sẽ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của quân đội và của đất nước.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ khai giảng

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc đề nghị Học viện Lục quân trong năm học mới tiếp tục thực hiện tốt phương châm “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; thực hiện 3 thực chất “dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá thực chất”, triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”; yêu cầu các học viên nêu cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật và tinh thần cầu thị, chủ động tích lũy kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phấn đấu trở thành cán bộ trung - cao cấp trong quân đội, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

ĐOÀN KIÊN