Quân khu 7 trao thưởng 143 tập thể, cá nhân xuất sắc

Ngày 4-12, Quân khu 7 tổ chức tổng kết, trao thưởng các hội thi chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu (10-12-1945 - 10-12-2025).

Cụ thể, Quân khu 7 trao thưởng cho 143 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong các hội thi, cuộc vận động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu.

z7291130284184_f283cdae3d096c91c72295eeda6b190c.jpg
Các phần thi đạt giải cao được biểu diễn tại buổi trao thưởng

Nhận giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu “80 năm lịch sử vẻ vang của LLVT Quân khu 7” cho tác giả ngoài LLVT Quân khu, ông Võ Văn Đồng, Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong quá trình tìm hiểu, dự thi, bản thân càng thêm khâm phục tinh thần chiến đấu kiên cường, sự hy sinh anh dũng và những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7.

Ông bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm gắn bó sâu sắc với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 đã luôn đồng hành, hỗ trợ địa phương, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

z7291130443563_51291c65923e02d65016ac8f859bf858.jpg
Thiếu tướng Trần Chí Tâm phát biểu

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 đánh giá cao việc tổ chức thành công các hội thi chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cũng đề nghị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 7.

z7291130579391_9371ab6f5ffd4a3eb1ed84120edddcc8.jpg
z7291130874164_af779d0e5d7fa5f8926e4aa77107c622.jpg
z7291131024934_be4f5a1cc7cd27552e690c6534863101.jpg
Các tập thể, cá nhân nhận giải tại buổi trao thưởng

Kết quả các hội thi

1. Cuộc thi tìm hiểu “80 năm lịch sử vẻ vang của LLVT Quân khu 7”: Trao 1 giải nhất, 5 giải nhì, 9 giải ba, 15 giải khuyến khích cho các tác giả trong LLVT Quân khu; trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích cho tác giả ngoài LLVT Quân khu.

2. Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng LLVT Quân khu 7: Trao 1 giải A, 2 giải B, 7 giải C. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chọn 1 phương án làm logo chính thức của Quân khu.

3. Cuộc vận động sáng tác âm nhạc và ảnh thời sự, nghệ thuật:

- Cuộc vận động sáng tác âm nhạc: 3 giải B, 7 giải C, 10 giải khuyến khích.

- Cuộc vận động sáng tác ảnh thời sự, nghệ thuật: 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 10 giải Khuyến khích.

4. Hội thi phòng Hồ Chí Minh trong LLVT Quân khu năm 2025: Trao 2 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba, 4 giải khuyến khích; 15 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

5. Hội thi kể chuyện trong LLVT Quân khu: 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba, 8 giải khuyến khích.

THU HOÀI

