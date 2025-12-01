Chính trị

Quốc phòng – an ninh

Tàu Trần Hưng Đạo thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc

SGGPO

Sáng 1-12, Tàu 015 (tàu Trần Hưng Đạo thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác hải quân nhân dân Việt Nam đã cập cảng TP Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Theo Quân chủng Hải quân, chuyến thăm của tàu Trần Hưng Đạo là điểm đến đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm xã giao 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

1.JPG
Tàu Trần Hưng Đạo chuẩn bị cập cảng TP Thanh Đảo

Lễ đón tàu và đoàn công tác hải quân nhân dân Việt Nam được tổ chức trang trọng tại cầu cảng Thanh Đảo, do đại diện Bộ tham mưu Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc chủ trì.

Sau lễ đón, các sĩ quan hải quân Trung Quốc đã lên thăm tàu Trần Hưng Đạo; đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ tàu Trần Hưng Đạo cũng đã lên thăm tàu Weifang của hải quân Trung Quốc.

Theo Quân chủng Hải quân, trong thời gian thăm Trung Quốc, đoàn công tác và cán bộ, thủy thủ tàu Trần Hưng Đạo sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Hạm đội Bắc Hải và chính quyền TP Thanh Đảo; tham gia một số hoạt động giao lưu với Hải quân Trung Quốc; luyện tập chung trên biển với tàu hải quân Trung Quốc. Hoạt động này góp phần củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa hải quân hai nước nói riêng và Quân đội hai nước Việt Nam – Trung Quốc nói chung.

Một số hình ảnh chuyến thăm do Quân chủng Hải quân cung cấp:

2.JPG
Tổ dây mũi tàu Trần Hưng Đạo và lực lượng hải quân Trung Quốc làm dây neo hỗ trợ tàu cập cảng
3.JPG
4.JPG
Đoàn công tác hải quân nhân dân Việt Nam
5.JPG
Lễ đón tàu Trần Hưng Đạo tại cầu cảng Thanh Đảo
6.JPG
Ban nhạc hải quân Trung Quốc tại lễ đón đoàn công tác và tàu Trần Hưng Đạo
7.JPG
Đại diện Bộ tham mưu Hạm đội Bắc Hải của hải quân Trung Quốc đón đoàn
8.JPG
Thiếu nhi Trung Quốc tặng hoa chào mừng đoàn công tác
9.JPG
10.JPG
Đại diện Bộ tham mưu Hạm đội Bắc Hải và sĩ quan hải quân Trung Quốc lên thăm tàu Trần Hưng Đạo
Tin liên quan
ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Quân chủng Hải Quân Tàu Trần Hưng Đạo hải quân Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân Thanh Đảo Trung Quốc Hạm đội Bắc Hải Quân chủng Hải quân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn