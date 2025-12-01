Tàu Trần Hưng Đạo thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc

Theo Quân chủng Hải quân, chuyến thăm của tàu Trần Hưng Đạo là điểm đến đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm xã giao 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tàu Trần Hưng Đạo chuẩn bị cập cảng TP Thanh Đảo

Lễ đón tàu và đoàn công tác hải quân nhân dân Việt Nam được tổ chức trang trọng tại cầu cảng Thanh Đảo, do đại diện Bộ tham mưu Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc chủ trì.

Sau lễ đón, các sĩ quan hải quân Trung Quốc đã lên thăm tàu Trần Hưng Đạo; đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ tàu Trần Hưng Đạo cũng đã lên thăm tàu Weifang của hải quân Trung Quốc.

Theo Quân chủng Hải quân, trong thời gian thăm Trung Quốc, đoàn công tác và cán bộ, thủy thủ tàu Trần Hưng Đạo sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Hạm đội Bắc Hải và chính quyền TP Thanh Đảo; tham gia một số hoạt động giao lưu với Hải quân Trung Quốc; luyện tập chung trên biển với tàu hải quân Trung Quốc. Hoạt động này góp phần củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa hải quân hai nước nói riêng và Quân đội hai nước Việt Nam – Trung Quốc nói chung.

Một số hình ảnh chuyến thăm do Quân chủng Hải quân cung cấp:

Tổ dây mũi tàu Trần Hưng Đạo và lực lượng hải quân Trung Quốc làm dây neo hỗ trợ tàu cập cảng

Đoàn công tác hải quân nhân dân Việt Nam

Lễ đón tàu Trần Hưng Đạo tại cầu cảng Thanh Đảo

Ban nhạc hải quân Trung Quốc tại lễ đón đoàn công tác và tàu Trần Hưng Đạo

Đại diện Bộ tham mưu Hạm đội Bắc Hải của hải quân Trung Quốc đón đoàn

Thiếu nhi Trung Quốc tặng hoa chào mừng đoàn công tác

Đại diện Bộ tham mưu Hạm đội Bắc Hải và sĩ quan hải quân Trung Quốc lên thăm tàu Trần Hưng Đạo

ĐỖ TRUNG