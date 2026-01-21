Hội Âm nhạc TPHCM ra mắt album “Ngày hội toàn dân chào kỷ nguyên mới”

Vào lúc 20 giờ ngày 23-1, Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức ra mắt album Ngày hội toàn dân chào kỷ nguyên mới trên kênh Youtube Hội Âm Nhạc TPHCM và Fanpage: Nghệ thuật Phương Nam .

Album ca khúc cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với chủ đề Ngày hội toàn dân chào kỷ nguyên mới do Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức sản xuất và phát hành, gồm tập nhạc và video ca nhạc định dạng số, nhằm góp phần tuyên truyền, cổ vũ tinh thần trách nhiệm công dân, nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và thành phố.

Album có 15 ca khúc với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: NSƯT Nhất Sinh, nhạc sĩ Đinh Quang Minh, ca sĩ Minh Trang Lyly, Duyên Quỳnh, Ngọc Quỳnh, Nguyên Hân, Phương Hoa, Đức Thịnh, Quỳnh Anh, Phương Linh, Lưu Trường Hải, Bích Liễu, các nhóm ca Mắt Ngọc, Giai Điệu Việt, nhóm 3789, Sol Việt, Hòa Bình, Nam Sài Gòn, tốp ca CVN.

Bìa album album "Ngày hội toàn dân chào kỷ nguyên mới"

Lời ca và giai điệu âm nhạc trong từng bài hát khơi dậy niềm tự hào và ý thức tham gia bầu cử của mỗi người dân, cùng hướng đến một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng phát triển bền vững, văn minh và hiện đại; truyền tải mạnh mẽ thông điệp về tinh thần đoàn kết, niềm tin, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của toàn dân trong kỷ nguyên phát triển mới; góp phần xây dựng không gian văn hóa lành mạnh, tích cực và giàu cảm hứng trong cộng đồng.

Ngay sau khi phát hành, album đã được gửi tặng các phường của TPHCM, nhằm góp phần tăng cường nguồn tư liệu tuyên truyền phục vụ cơ sở, tạo khí thế sôi nổi, đồng thuận trong nhân dân hướng tới ngày hội lớn của đất nước.

THÚY BÌNH