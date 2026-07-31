Những công trình đậm tình quân dân

Những ngày tháng 7, trên các công trình, dự án trọng điểm ở Gia Lai và Quảng Ngãi, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hối hả góp công, góp sức, đồng hành cùng các cơ quan chức năng triển khai nhiều chương trình an sinh, hỗ trợ người dân.

Clip dấu ấn lực lượng vũ trang trên những công trình trọng điểm. Thực hiện: HỮU PHÚC

Chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất giúp người dân xây nhà ở tại Khu tái định cư xã Ia Hiao. Ảnh: HỮU PHÚC

Nổi bật là Dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai. Gần 780 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 2 (Quân khu 5), Sư đoàn 320 và các lữ đoàn thuộc Quân đoàn 34 được huy động tham gia thi công tại các điểm trường.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) tham gia xây dựng nhà cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tân (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai). Ảnh: HỮU PHÚC

Tại Quảng Ngãi, 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tham gia hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mô Rai, góp phần đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm đưa vào sử dụng.

Ngoài những điểm trường vùng biên, lực lượng vũ trang tiếp tục đồng hành cùng địa phương xây dựng nơi an cư cho người dân.

Tại Khu tái định cư vùng thiên tai xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai, 55 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 -Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tham gia hỗ trợ người dân dựng nhà mới, chấm dứt cảnh ngập úng mỗi mùa mưa đến.

Ông Nguyễn Văn Tân (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) bắt tay cảm ơn các chiến sỹ Trung đoàn 48 đã đồng hành, tham gia hỗ trợ xây dựng căn nhà. Ảnh: HỮU PHÚC

Trong chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Gia Lai, các đơn vị quân đội cũng trực tiếp xuống cơ sở, cùng người dân xây dựng những ngôi nhà kiên cố.

Các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 990 đến xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi giúp người dân trồng cà phê đặc sản. Ảnh: THANH HƯƠNG

Không chỉ góp sức trên các công trình xây dựng, cán bộ, chiến sĩ còn đồng hành cùng người dân phát triển sinh kế. 27 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 990 hỗ trợ người dân xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi trồng cà phê và ươm cây giống, góp phần phát triển vùng cà phê đặc sản của địa phương.

Các chiến sĩ Trung đoàn 900 giúp dân trồng cà phê. Ảnh: THANH HƯƠNG

Các chiến sĩ Trung đoàn 990 giúp người dân trồng cà phê. Ảnh: THANH HƯƠNG

Từ những điểm trường vùng biên đến khu tái định cư và vùng sản xuất, dấu chân của các chiến sĩ lực lượng vũ trang hiện diện trên từng công trình, góp phần cùng các cơ quan chức năng kiến tạo cuộc sống mới, vun đắp sinh kế và thắt chặt tình quân dân.

HỮU PHÚC