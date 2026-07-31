Dự báo mưa dông cả 3 miền trong ngày 31-7, Bắc bộ tiếp tục là tâm mưa

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, ngày và đêm 31-7, mưa dông xuất hiện ở cả 3 miền. Bắc bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An tiếp tục có nguy cơ mưa lớn, trong khi Tây Nguyên và Nam bộ mưa tập trung vào chiều, tối.

Dự báo hôm nay (31-7) trọng tâm mưa là ở Bắc bộ. Ảnh minh hoạ: PHÚC HẬU

Cụ thể, trong ngày và đêm 31-7, Bắc bộ có mưa rào, dông rải rác. Trong đó, khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 20-50mm, cục bộ trên 110mm.

Mưa tại Bắc bộ có xu hướng giảm vào trưa và đầu giờ chiều, sau đó tăng trở lại từ chiều tối, phát triển từ khu vực Tây Bắc và mở rộng ra nhiều nơi. Đồng bằng Bắc bộ có nắng gián đoạn, nhiệt độ không cao.

Từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 80mm, tập trung vào chiều và đêm. Ban ngày, nhiều nơi tạnh ráo, có nắng; ven biển Nam Trung bộ có thời tiết ổn định hơn.

Tại Tây Nguyên và Nam bộ, mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều và tối, lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 70mm. Mưa giảm cả về phạm vi và cường độ so với những ngày trước.

Nam bộ ban ngày có nắng, không quá nóng; mưa tập trung nhiều hơn ở miền Đông Nam bộ và một số nơi giáp biên giới Campuchia.

Đêm 30, rạng sáng 31-7, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Quảng Hà (Quảng Ninh) 119,8mm, Nga Sơn (Thanh Hóa) 67,6mm, Đắk Drông - Cư Jút (Lâm Đồng) 81mm và Ea Hleo (Đắk Lắk) 69,2mm.

PHÚC HẬU