Hơn 14.000 người tìm việc trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Sau hơn 3 tháng vận hành thử nghiệm, Sàn giao dịch việc làm quốc gia đã thu hút hơn 14.000 người lao động đăng ký tìm việc, hơn 5.000 doanh nghiệp tham gia với gần 300.000 vị trí việc làm được đăng tải.

Sáng 31-7, tại TP Đồng Nai, Bộ Nội vụ phối hợp UBND TP Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai Sàn giao dịch việc làm quốc gia và ra mắt Hiệp hội Doanh nghiệp cho thuê lại lao động TP Đồng Nai.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHÚ NGÂN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cho biết, Sàn giao dịch việc làm quốc gia không chỉ là nền tảng tuyển dụng trực tuyến, mà còn là hạ tầng số dùng chung của thị trường lao động, kết nối người lao động, doanh nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm với cơ quan quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương, sau hơn 3 tháng vận hành thử nghiệm, Sàn giao dịch việc làm quốc gia đã thu hút hơn 14.000 người lao động đăng ký tìm việc, hơn 5.000 doanh nghiệp tham gia với gần 300.000 vị trí việc làm được đăng tải. Tuy nhiên, số lượng này vẫn chưa tương xứng với quy mô của thị trường lao động, do đó cần tiếp tục hoàn thiện nền tảng, mở rộng phạm vi sử dụng và nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Cục Việc làm phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phiên bản chính thức của Sàn giao dịch việc làm quốc gia để đưa vào vận hành trước quý IV-2026; sớm ban hành quy chế quản trị, vận hành, đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động sử dụng sàn như kênh tuyển dụng, tìm việc chính thống và tin cậy.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ và UBND TP Đồng Nai tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp cho thuê lại lao động TP Đồng Nai. Ảnh: PHÚ NGÂN

Dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp cho thuê lại lao động TP Đồng Nai đã công bố quyết định thành lập và ra mắt hiệp hội nhiệm kỳ 2026-2031 với 17 thành viên.

PHÚ NGÂN