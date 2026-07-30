TPHCM đẩy nhanh tiến độ quy tập hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu ADN

TPHCM dự kiến tổ chức lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm, bảo đảm trang trọng, chu đáo và đúng quy định.

Chiều 30-7, Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường chủ trì hội nghị

Chung sức thực hiện nhiệm vụ

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết, trong 6 tháng đầu năm, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân thành phố quan tâm, tổ chức thực hiện tích cực, hiệu quả.

Quá trình triển khai luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Ban Chỉ đạo Quân khu 7, Thành ủy, UBND TPHCM, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với “nhiệm vụ chính trị đặc biệt” này.

Tại Công viên Lê Thị Riêng, thành phố duy trì 5 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; trong đó, Quân khu 7 tăng cường 4 đội K70, K71, K72 và K73. Ngoài ra, còn có lực lượng chuyên môn của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM, các nhân chứng và đơn vị liên quan.

Tính đến chiều 30-7, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 155 hài cốt liệt sĩ, gồm 133 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ và 22 hài cốt liệt sĩ tại 4 vị trí mộ tập thể.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn báo cáo tại hội nghị

Lực lượng chức năng cũng tổ chức đào thăm dò tại khu vực Bệnh viện K76A, K76B, xã Hòa Hiệp và khu vực Sở Hội, phường Bình Cơ. Đây là các địa điểm có nguồn thông tin giá trị, cần tiếp tục khảo sát và tổ chức tìm kiếm.

Về công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các phần mộ chưa xác định được thông tin, tính đến ngày 29-7, các lực lượng đã hoàn thành lấy mẫu tại 10 nghĩa trang và đang tiếp tục thực hiện ở 5 nghĩa trang. Tổng số phần mộ được kiểm tra, lấy mẫu là 7.640, đạt 77,28%.

Ban Chỉ đạo TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn trong tháng 9-2026. Các đơn vị sẽ bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, để giám định ADN.

Hơn 2.000 thân nhân liệt sĩ đăng ký lấy mẫu ADN đợt 2 Tại hội nghị, đại diện Công an TPHCM cho biết, thành phố thu nhận 1.843 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trong đợt 1 (tháng 1-2026). Hiện các đơn vị rà soát, cập nhật thông tin thân nhân liệt sĩ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, để tiếp tục thu nhận mẫu đợt 2. Đến nay, hơn 2.000 thân nhân liệt sĩ đăng ký lấy mẫu. Đại diện Công an TPHCM thông tin tại hội nghị Công an TPHCM đề nghị các địa phương đôn đốc việc lấy mẫu thân nhân liệt sĩ theo dòng họ ngoại. Đối tượng gồm mẹ hoặc bà ngoại của liệt sĩ; anh, chị, em ruột với liệt sĩ; hoặc con của chị gái, em gái liệt sĩ. Dự kiến trong tháng 8-2026, Công an TPHCM đề xuất Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Bài học kinh nghiệm rất quý giá

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đánh giá, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng thời gian qua là bài học kinh nghiệm rất quý giá.

"Đây là kết quả của sự tổng hòa nhiều nhóm giải pháp và thông tin", đồng chí nhấn mạnh.

Theo đồng chí, công tác thu nhận mẫu ADN được triển khai bài bản, đáp ứng yêu cầu và mong mỏi của các gia đình. Ngoài ra, sự phối hợp tích cực của cơ quan truyền thông, trường đại học, nhà khoa học và đông đảo người dân là động lực rất lớn để các đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ được thực hiện trong phạm vi "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Đồng chí đề nghị Bộ Tư lệnh TPHCM rà soát kỹ các địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ; phối hợp chặt chẽ Sở VH-TT cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên, qua đó tiếp nhận thêm tư liệu liên quan.

Đại diện Trường Đại học Bách khoa TPHCM phát biểu tại hội nghị

Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục kết nối, huy động nguồn lực để bổ sung trang thiết bị cho các đơn vị khoa học đang tham gia nhiệm vụ.

Các địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh TPHCM, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ liên quan trong thời gian tới.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện bài bản, khoa học, chặt chẽ

THU HOÀI - MẠNH THẮNG