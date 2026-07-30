TPHCM: Đề xuất hướng xử lý các tuyến đường trùng tên, trùng số

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, qua rà soát, TPHCM có 782 tuyến đường trùng số và trùng tên, trong đó, chủ yếu là trùng số.

Chiều 30-7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chủ trì họp báo.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong chủ trì họp báo

Tại họp báo, bà Võ Thị Hồng Ngân, Phó Trưởng Phòng Di sản văn hóa, Sở VH-TT TPHCM, cho hay, trong số 782 tuyến đường trùng số và trùng tên ở TPHCM có đến 747 tuyến đường trùng số, còn lại 35 tuyến đường trùng tên.

﻿ Bà Võ Thị Hồng Ngân thông tin tại họp báo

Với các tuyến đường trùng số, Sở VH-TT sẽ phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cho Hội đồng tư vấn hướng xử lý phù hợp. Có thể đề xuất bổ sung thêm các tiền tố và hậu tố gắn với địa danh vào các đường số hiện tại để giảm ảnh hưởng đến người dân nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý.

Bên cạnh đó, Sở VH-TT đã có văn bản đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu rà soát, thống kê, đề xuất phương án xử lý các tuyến đường trùng tên trên địa bàn. Sở VH-TT sẽ tham mưu Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng.

Trong đó, đối với các tuyến đường trùng tên nhưng thuộc các phường, xã khác nhau, Sở VH-TT đề xuất giữ nguyên tên đường, phù hợp với ý kiến định hướng của HĐND TPHCM. Đối với các tuyến đường trùng tên trên địa bàn một phường, xã, Sở VH-TT cho rằng nên giữ nguyên tên các tuyến đường đã tồn tại từ lâu, gắn bó với lịch sử văn hóa, đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân qua nhiều thế hệ; hoặc các tuyến đường có quy mô lớn, số lượng hộ dân cư trú nhiều để hạn chế xáo trộn đời sống người dân.

Theo bà Võ Thị Hồng Ngân, Sở VH-TT chỉ đề xuất đổi tên trong những trường hợp thực sự cần thiết. Đồng thời, việc đổi tên sẽ được thực hiện trên cơ sở lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đại diện Sở VH-TT thông tin, hiện phường Bình Tân đã đề xuất đổi tên 2 tuyến đường Hồ Văn Long, phường Chợ Quán đề xuất giữ nguyên 2 đoạn đường Phan Văn Trị.

Đẩy mạnh vận động người dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Quản lý) có văn bản thông tin Dự án nâng cấp và mở rộng đường Phạm Văn Bạch. Dự án có 3 gói thầu xây lắp chính và đã được triển khai thi công. Đến nay, toàn công trình đã thi công đạt khoảng 66% khối lượng. Hiện Ban Quản lý đang phối hợp UBND phường Tân Sơn đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động, tuyên truyền đối với các trường hợp chưa đồng ý bàn giao mặt bằng trên đoạn tuyến từ đường Trường Chinh đến đường Huỳnh Văn Nghệ, phấn đấu hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng trong quý 4-2026. Qua đó, đảm bảo dự án hoàn thành các khối lượng còn lại vào cuối năm 2027.

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CẨM TUYẾT