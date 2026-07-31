Xã hội

Giao thông

Hành khách đi xe buýt được bốc thăm trúng thưởng

SGGPO

Sáng 31-7, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng nhằm tri ân hành khách sử dụng xe buýt, tổng giá trị giải thưởng 40 triệu đồng.

Chương trình diễn ra từ 8 giờ 30 đến 10 giờ, đồng loạt tại 6 địa điểm gồm: Bến xe buýt Sài Gòn, Bến xe buýt Chợ Lớn, Trạm trung chuyển Hàm Nghi, Bến xe buýt quận 8 (cũ), Bến xe khách Bình Dương và Bến xe khách Vũng Tàu. Tổng cộng có 80 phiếu trúng thưởng, tương ứng 80 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng.

3-3826-4187.jpg
Hành khách bốc thăm trúng thưởng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo thể lệ chương trình, mỗi hành khách chỉ được tham gia bốc thăm một lần và nhận tối đa một giải thưởng. Chương trình không áp dụng đối với cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM; lái xe, nhân viên phục vụ và người lao động thuộc các đơn vị vận tải; thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám sát.

4a-7240-7564.jpg
Hành khách bốc thăm trúng thưởng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM Lê Hoàng cho biết, hoạt động nhằm tri ân những hành khách lựa chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Qua đó, góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, từng bước xây dựng hệ thống giao thông đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường.

Tin liên quan
QUỐC HÙNG

Từ khóa

miễn phí vé xe buýt bốc thăm trúng thưởng Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM bến xe

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn