Hành khách đi xe buýt được bốc thăm trúng thưởng

Chương trình diễn ra từ 8 giờ 30 đến 10 giờ, đồng loạt tại 6 địa điểm gồm: Bến xe buýt Sài Gòn, Bến xe buýt Chợ Lớn, Trạm trung chuyển Hàm Nghi, Bến xe buýt quận 8 (cũ), Bến xe khách Bình Dương và Bến xe khách Vũng Tàu. Tổng cộng có 80 phiếu trúng thưởng, tương ứng 80 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng.

Hành khách bốc thăm trúng thưởng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo thể lệ chương trình, mỗi hành khách chỉ được tham gia bốc thăm một lần và nhận tối đa một giải thưởng. Chương trình không áp dụng đối với cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM; lái xe, nhân viên phục vụ và người lao động thuộc các đơn vị vận tải; thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám sát.

Hành khách bốc thăm trúng thưởng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM Lê Hoàng cho biết, hoạt động nhằm tri ân những hành khách lựa chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Qua đó, góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, từng bước xây dựng hệ thống giao thông đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường.

QUỐC HÙNG